Pluto TV: Gratis-Streamer startet „TV TOTAL“-Kanal

Der Video-Streaming-Dienst Pluto TV gehört zu den eher unbekannten Streaming-Angeboten am Markt, bezeichnet sich selbst aber immer noch als führendes Gratis-Angebot in Deutschland, das mit Amazons Frevee-Dienst konkurriert und sowohl On-Demand-Inhalte bereitstellt als auch etliche Livesender anbietet. Diese strahlen nicht etwa nur Live-Inhalte, sondern vor allem ein lineares Programm aus, durch das sich (wie früher) gedankenverloren „zappen“ lässt.

Insert

You are going to send email to