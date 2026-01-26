"Zuhause"-Alternative zu DSL
Congstar vermarktet künftig auch Glasfasertarife
Die Telekom-Tochter Congstar will im Rahmen ihrer Zuhause-Tarife künftig auch Glasfaseranschlüsse vermarkten. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen die neuen Tarife ab dem 2. Februar 2026 buchbar sein und das bisherige DSL-Portfolio ergänzen. Je nach den technischen Möglichkeiten vor Ort kann man von Congstar dann entweder über DSL oder über einen Glasfaseranschluss versorgt werden.
Wichtig ist, dass es sich hierbei nicht um ein Angebot für den grundsätzlichen Anschluss von Haushalten an das Glasfasernetz geht. Für die Nutzung der neuen Congstar-Tarife wird ein Glasfaseranschluss bis in die Wohnung vorausgesetzt. Diese Vorgabe wird im Rahmen eines Bestellvorgangs automatisch überprüft. Abhängig davon, welche Technik verfügbar ist, bekommt der Kunde dann entweder ein DSL- oder ein Glasfaserprodukt angeboten.
Die DSL-Tarife von Congstar
Bandbreiten und Preise
Die neuen Glasfaserangebote werden laut congstar in die bestehende Tarifstruktur integriert. Die Preise für die unterschiedlichen Tarifstufen orientieren sich an den bisherigen DSL-Tarifen. Damit stehen künftig bei vergleichbaren Monatspreisen höhere Bandbreiten zur Verfügung, wenn ein Glasfaseranschluss vorhanden ist.
Für die bisherigen DSL-Anschlüsse sind weiterhin Tarife mit 100 und 250 Mbit/s vorgesehen. Über Glasfaser bietet Congstar Bandbreiten zwischen 150 und 1000 Mbit/s an. Die günstigste Option ist Congstar Zuhause 150 Glasfaser mit 150 Mbit/s Download und 75 Mbit/s Upload zum Preis von 38 Euro im Monat. Congstar Zuhause 300 bietet für monatlich 45 Euro 300 Mbit/s Download und 150 Mbit/s Upload.
Für Nutzer mit höherem Leistungsbedarf hat Congstar die Glasfaser-Tarifstufen Zuhause 600 mit bis zu 600 Mbit/s Download und 300 Mbit/s Upload für monatlich 55 Euro und Zuhause 1000 mit bis zu 1.000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload zum Monatspreis von 65 Euro angekündigt.
Alle Tarife sind ohne Mindestlaufzeit und monatlich kündbar.
Sollen sich lieber um eine eSIM für die Watch kümmern…
Wirds nicht geben. Aussage vom Support.
+ 1
Das wird’s nicht geben, weil die Telekom es nicht möchte! Es gibt ja auch bei Postpaid keine VVM!
Warum sollten sie? Für eSim gibt es die Telekom
+1
Glasfaser und dann nichtmal ein Gigabit?
Andere Länder bieten schon 2,5 Gbit oder gar 10 Gbit
Deutschland kann eben nur komplziert und teuer… wen wunderts… ob man so Kunden erreicht, sei mal offen.
Wie wär’s wenn man die News liest bevor man wieder einen Beißreflex bekommt und sich blamiert?
5€ günstiger als Telekom für 1000/500 sehr gut.
Wie kommst du da drauf?
Bei der Telekom kostet 1.000/500 – 70,95€.
Bei Congstar gibt es maximal 205/40 für 40€
Ja ok. Ich gehe schlafen. Ist besser für alle :D
Fehlt mir ja „nur noch“ die Glasfaser…
Eine Faser reicht nicht
Wieso? Mein Anschluss hat nur eine Faser.
Willst du meine? Mir reicht mein DSL :)
Sei froh, hier leider nicht. DSL extrem wackelig, oftmals Verbindungsabbrüche, die dann alles bis zur Neuverbindung lahmlegen – falls diese überhaupt klappt.
Aufpassen, danke fehlender festznetznummer kann man von von congstar nicht mehr so einfach zu anderen DSL Anbietern wechseln.
Ohne Telefonie ist das ein mieses Angebot. Keinerlei Grund zu wechseln.
Hast du noch einen Festnetzanschluss?
Ja natürlich, das wird auch so bleiben
Wofür auch immer – ich habe meinen seit Jahren nicht benutzt. Habe nicht mal mehr ein Gerät dafür. Aber will es anderen nicht absprechen :)
Glasfaser mit 40er upload? Wissen die, das wir das Jahr 2026 haben?
Oh, das ist DSL…