Telefonieren am Mac: Wenn Anrufe nicht über Skype starten sollen

Öffnet also zunächst FaceTime auf dem Mac und dort dann über das Menü oder mit dem Tastenkürzel Befehl-Komma die Einstellungen. Im allgemeinen Bereich findet sich hier ganz unten das Pulldown-Menü „Standard für Anrufe“, in dem man zwischen den auf dem Mac vorhandenen und mit dieser Funktion kompatiblen Anwendungen wählen kann.

Apple bietet ja grundsätzlich die Möglichkeit, vom Mac aus über ein verbundenes iPhone zu telefonieren . Wenn alles korrekt eingerichtet ist, sollte sich eine Rufnummer auf dem Mac per Mausklick anrufen lassen. Hat man allerdings auch Skype auf dem Rechner installiert, werden solche Anrufversuche konfigurationsabhängig oft standardmäßig an die Skype-App weitergeleitet.

