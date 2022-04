Apples rasantes Wachstum: 20 Jahre in 30 Sekunden

Die Marktforscher von Statista nehmen in ihrer Videoreihe „Racing Bars“ das Wachstum Apples über die letzten zwanzig Jahre hinweg unter die Lupe. Ein Balkendiagramm zeigt im Zeitraffer, wie sich die Einnahmen des Unternehmens im Zeitraum zwischen 2001 und 2021 in unglaublichem Maß vervielfachen und sich die Einnahmequellen dabei vehement verschieben.

Insert

You are going to send email to