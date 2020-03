Amazon Prime Video unterstützt künftig Nutzer-Profile

Die Unterstützung von Profilen für Amazon Prime Video steht in den Startlöchern. In Zukunft werden Amazon-Kunden bis zu sechs Benutzerprofile für Prime Video anlegen können. Zum Standardprofil des Kontoinhabers kommen fünf zusätzliche Profile für Erwachsene und Kinder.

Mithilfe eines Prime Video-Profils werden Ihnen für das Profil Empfehlungen, bereits angesehene Videos, Fortschritte beim Schauen einer Staffeln und eine angepasste Watchlist angezeigt – je nach dem, wie Sie das Profil genutzt haben.

Bezüglich des Einführungstermins der neuen Funktion lässt uns Amazon allerdings noch in der Luft hängen. Man freue sich darauf, in Zukunft auch Profile anzubieten und wolle die Funktion schrittweise einführen. Konkreter will das Unternehmen mit Blick auf die Freigabe in Deutschland allerdings nicht werden. Man werde darüber informieren, sobald die Profile für alle Kunden in Deutschland verfügbar sind.

Hinter den Kulissen scheint sich diesbezüglich allerdings schon rege was zu tun. Amazon hat bereits einen ausführlichen, deutschsprachigen Hilfe-Bereich zu Prime-Video-Profilen online gestellt. Mit Blick auf die derzeit gestiegene Nachfrage nach Heimunterhaltung wäre eine baldige Einführung natürlich wünschenswert. Hier finden sich auch Hinweise bezüglich der Profilverwaltung von unterschiedlichen Geräten aus:

Prime-Video-Profile verwalten – Website:

Wenn Sie ein neues Profil erstellen möchten, dann müssen Sie die „Profilauswahl“ auf der Prime Video-Startseite aufrufen und auf „Neue hinzufügen“ klicken.

Wenn Sie ein Profil bearbeiten oder entfernen möchten, müssen Sie in der Profilauswahl auf „Profile verwalten“ gehen.

Prime-Video-Profile verwalten – iOS, Android und Fire Tablets:

Wenn Sie ein neues Profil erstellen möchten, müssen Sie in der Prime Video-App unten „Meine Videos“ und anschließend das„+“-Symbol anklicken.

Wählen Sie das Symbol des Profils aus, das Sie verwalten (bearbeiten/entfernen) möchten.

Sie müssen auf „Profile entfernen“ klicken, wenn Sie ein Profil entfernen möchten. Sie können auch ein Profil erst verändern und dann „Änderungen speichern“ auswählen, damit die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden.

Prime-Video-Profile verwalten – Fire TV:

Gehen Sie auf der Startseite der Prime Video-App zur „Profilauswahl“ und klicken Sie auf das „+“-Symbol, damit ein neues Profil erstellt wird.

Geben Sie einen Profilnamen ein und wählen Sie unter „Ist das ein Kinderprofil?“ aus, ob es sich um ein Profil für einen Erwachsenen oder für ein Kind handelt.

Sie müssen „Speichern“ auswählen, wenn Sie das Profil erstellen und speichern möchten.

Wählen Sie in der „Profilauswahl“ das Profil aus, das Sie verwalten (bearbeiten/entfernen) möchten.

Sie müssen auf „Profile entfernen“ klicken, wenn Sie ein Profil entfernen möchten. Sie können auch ein Profil erst verändern und dann „Änderungen speichern“ auswählen, damit die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden.

In anderen Amazon-Bereichen besteht schon längere Zeit die Möglichkeit, mit benutzerbezogenen Profilen zu arbeiten, Beispiele wären die Kindle-Familienbibliothek und nicht zuletzt Amazon Music für Familien.