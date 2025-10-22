Samsung Galaxy XR: Konkurrenz für Apples Vision Pro vorgestellt

Samsung hat mit dem Galaxy XR sein erstes eigenständiges Mixed-Reality-Headset vorgestellt. Das Gerät versteht sich als direkter Mitbewerber zur Apple Vision Pro, die im Februar 2024 mit einem Einstiegspreis von 3.499 Dollar auf den Markt kam.

Zum Startpreis von 1.799 Dollar bietet Samsung ein Headset mit 256 GB Speicher, das auf einer neuen Plattform namens Android XR basiert. Diese wurde gemeinsam mit Google und Qualcomm entwickelt und soll langfristig als Grundlage für eine neue Geräteklasse dienen. Der Fokus liegt dabei auf der Integration sogenannter multimodaler KI, die Sprache, Bild und Gesten kombiniert verarbeiten kann.

Samsung positioniert das Galaxy XR als zentrales Element eines offenen XR-Ökosystems. Apps, die bereits für Android entwickelt wurden, sollen grundsätzlich auch auf dem neuen Headset lauffähig sein. Die Kompatibilität mit offenen Standards wie OpenXR und WebXR erleichtert zudem Entwicklern die Umsetzung eigener Anwendungen. Im Zentrum steht dabei der KI-Assistent Gemini, der systemweit integriert ist und Aufgaben per Spracheingabe oder durch visuelle Analyse der Umgebung unterstützt.

Technik, Plattform und Design

Die technischen Daten des Galaxy XR sind auf den Alltagseinsatz ausgelegt. Die Mikro-OLED-Displays erreichen eine Auflösung von 3.552 × 3.840 Pixeln pro Auge und decken 95 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab. Der Sichtbereich liegt horizontal bei 109 Grad, vertikal bei 100 Grad. Für die Leistung sorgt ein Snapdragon XR2+ Gen 2 Chip, der unter anderem für 3D-Videowiedergabe und KI-Funktionen zuständig ist. Das Headset verfügt über mehrere Kameras für Raum- und Handerkennung, ein Iris-Scan-Modul zur Entsperrung sowie sechs Mikrofone für Sprachsteuerung und Tonaufnahme.

Das Headset selbst wiegt rund 545 Gramm (etwa 200 Gramm weniger als die Vision pro), hinzu kommt ein externer Akku mit 302 Gramm. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 2,5 Stunden im Videomodus. Für längere Sessions kann das Gerät auch im Ladebetrieb verwendet werden. Durch ein separates Design mit abnehmbarem Lichtschutz will Samsung den Tragekomfort erhöhen.

Anwendungen und Ausblick

Zum Start unterstützt das Galaxy XR eine Auswahl von XR-optimierten Anwendungen, darunter Google Maps, YouTube, Circle to Search und Google Photos. Inhalte lassen sich direkt über Gemini suchen oder in räumliche Ansichten umwandeln.

Langfristig plant Samsung weitere Geräte auf Basis von Android XR, darunter auch KI-Brillen.Das Galaxy XR startet zunächst in Korea und in den Vereinigten Staaten. Ein Marktstart in weiteren Regionen ist vorgesehen.