Tech Talks 2021: Apple lädt zum Distanzunterricht

Die Tech Talks 2021 werden am kommenden Montag starten und dann bis zum 17. Dezember hindurch laufen. Um die Hürde zur Teilnahme möglichst gering zu halten, hat sich Apple dafür entschieden die Sessions von unterschiedlichen Apple-Standorten weltweit auszuspielen und wird so auch unterschiedliche Zeitzonen bedienen. Unter anderem sollen die Sessions aus Kalifornien, London, Seoul, Sydney, Tel Aviv und Tokio ausgestrahlt werden.

Apple experimentiert mit einem neuen Format. Unter der Überschrift Tech Talks 2021 will das Unternehmen der interessierten Entwickler-Community im Laufe der nächsten acht Wochen ein Angebot machen, das an die Developer-Sessions erinnert, die Apple bislang stets im Rahmen der sommerlichen WWDC-Entwicklerkonferenz angeboten hat.

Insert

You are going to send email to