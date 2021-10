macOS Monterey: 3D-Audio auf Intel-Macs nicht mit den AirPods

Am kommenden Montag wird Apple das neue Mac-Betriebssystem macOS 12 Monterey veröffentlichen. Zu den neuen Funktionen, über die Apple in der offiziellen Feature-Übersicht des macOS Big Sur-Nachfolgers informiert, gehört auch die Unterstützung von 3D-Audio.

Den Einsatz von 3D Audio bewirbt Apple dabei vor allem in Kombination mit der Videotelefonie-Lösung FaceTime. Das 3D-Audio-Klangfeld, so der Konzern, solle dabei helfen Unterhaltungen am Rechner genau so natürlich wirken zu lassen wie beim Gespräch von Person zu Person. Durch die neue Audiotechnologie würden sich Stimmen aktiver Sprecher gezielter im Raum verteilen lassen.

Bei der Nutzung von 3D-Audio sollen Stimmen aus den Richtung kommen, in der auch die sprechenden Personen auf dem Mac-Bildschirm abgebildet sind.

Drei verschiedene Kompatibilitäts-Modi

Die Kompatibilität von 3D-Audio will, wie alle von Apple neu angekündigten Funktionen, zum Einsatz jedoch bestimmte Hardware-Voraussetzungen erfüllt haben. So wird sich 3D-Audio nur auf Macs mit M1-Prozessor, die 2020 oder später verkauft wurden, über die internen Laut­sprechern, über per Kabel verbundene Kopfhörer und über drahtlos verbundene AirPods wiedergeben lassen.

Wer hingegen noch auf einen Mac mit eingebautem Intel-Chip setzt von 2018 oder neuer setzt, der kann 3D-Audio ausschließlich über die internen Laut­sprechern oder über per Kabel verbundene Kopfhörer hören. Nicht aber über drahtlos verbundene AirPods.

Eine weitere Einschränkung gibt es für iMacs von 2018 oder neuer: Hier lässt sich 3D-Audio nur über per Kabel verbundene Kopfhörer konsumieren.

Mikrofonmodus nur für Macs ab 2018

Auch der Mikrofonmodus „Stimmisolation“ wird sich nicht auf allen Macs einsetzen lassen. Für die maschinenlernende Reduktion vorhandener Umgebungs­geräusche muss macOS Monterey auf einem Mac installiert sein der 2018 oder später gekauft wurde.