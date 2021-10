MacBook Pro: Neue 14- und 16-Zoll-Modelle jetzt bei Amazon erhältlich

Nachdem sich Apple und Amazon noch vor einigen Jahren andauernd in den Haaren lagen, die Prime-App auf dem Apple TV und den Verkauf von Apple-Hardware auf amazon.de verhinderten, gehen die beiden Großkonzerne inzwischen recht partnerschaftlich miteinander um. So partnerschaftlich, dass das Bundeskartellamt im vergangenen Jahr ein Wettbewerbsverfahren gegen Amazon und Apple eingeleitet hat.

So haben zuletzt die Erfahrungen zum Verkaufsstart der Apple Watch Series 7 gezeigt, dass Amazon über eigene Geräte-Kontingente verfügt und frühe Besteller auch dann noch pünktlich bedienen kann, wenn bei Apple bereits zusätzliche Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen.

