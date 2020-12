Taschenrechner-Tipp: CalcBar für die Mac-Menüleiste

Mit CalcBar bietet der Entwickler Aubree Kendall einen einfach erreichbaren Taschenrechner für die Mac-Menüleiste an. Die App steht in der neuen Version 1.4 jetzt für macOS Big Sur optimiert und zudem mit erweiterten Einstellungsoptionen zur Verfügung.

CalcBar stellt im Wesentlichen die Rechenfunktionen einer Tabellenkalkulation über die Menüleiste bereit. Neben den Grundrechenarten sind also auch erweiterte mathematische Operationen möglich. Die Eingabe erfolgt dabei schlicht in einer Zeile, an deren Ende das Live-Ergebnis angezeigt wird. Als Eingabehilfe lässt sich dabei eine Liste der verfügbaren Funktionen einblenden.

Als extrem hilfreich kann sich die Möglichkeit erweisen, die CalcBar-Rechnerleiste stets über allen geöffneten Fenstern liegend „anzupinnen“. Hierfür genügt ein Klick auf das Schlosssymbol in der Leiste. Darauf hin bleibt das Rechnerfenster bis zu einem weiteren Klick auf das Symbol offen und aus beliebigen Apps heraus frei zugänglich.

In den Einstellungen bietet CalcBar die Möglichkeit, wenn nötig die Dezimalstellen oder auch das App-Symbol zu verändert. Zudem könnt ihr die App alternativ zum Klick in die Menüleiste auch per Tastenkürzel aktivieren, die Standardvorgabe des Entwicklers kann ebenfalls über die Einstellungen verändert werden.

Im schnellen Test präsentiert sich CalcBar als interessante und einfach erreichbare Alternative zu Apples Standard-Rechner. Aubree Kendall bietet seine Rechner-App zumindest aktuell kostenlos an.