Echo Show 15 lässt sich jetzt als Fire-TV-Player verwenden

Wir haben den Echo Show 15 bei seinem Verkaufsstart im Februar ausführlich vorgestellt . Der „Alexa-Bilderrahmen“ lässt sich wahlweise direkt an einer Wand befestigen, oder mithilfe einer separat angebotenen Halterung auf einem Tisch oder einer Kommode platzieren. Aktuell bietet Amazon den Echo Show 15 zum vergünstigten Preis von 219,99 Euro an. Regulär werden 249,99 Euro als Verkaufspreis für das Gerät genannt.

Damit verbunden auch gleich der Hinweis, dass sich die Funktionserweiterung teils über mehrere Einzel-Updates erstreckt. Wir mussten insgesamt drei neue Versionen installieren, bis die Funktion dann auf dem Startbildschirm aufgetaucht ist. Wenn ihr das kleine Fire-TV-Symbol oben mittig auf dem Bildschirm beziehungsweise den Menüpunkt „Fire TV“ in App-Übersicht nicht seht, schaut mal nach, ob nicht noch eine weitere Aktualisierung verfügbar ist. Wir sind am Ende bei Fire OS 7.5.0.1 (PS7501/4103) gelandet.

