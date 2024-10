Tact: Einfacher iCloud-Chat für Mac, iPhone und iPad

Die Chat-App Tact setzt auf eine simples Konzept, das Nutzern eine einfache und datenschutzfreundliche Möglichkeit zur Kommunikation bieten soll, und dafür voll auf Apples iCloud-Infrastruktur setzt. Entwickelt wurde die App von Jaanus Kase und Priidu Zilmer, die bereits bei Skype und Wire mitgearbeitet haben.

Tact richtet sich vor allem an kleine Gruppen wie Familien, Freunde oder Kollegen und legt besonderen Wert auf Privatsphäre. Die App verzichtet auf öffentliche Verzeichnisse und speichert keine Nutzerdaten auf eigenen Servern. Die Kommunikation läuft vollständig über den iCloud-Account der teilnehmenden Nutzer, sodass die Entwickler keinen Zugriff auf die Daten haben.

Private Chats über iCloud

Im Aufbau erinnert Tact an iMessage und soll laut den Entwicklern besonders unkompliziert in der Nutzung sein: Eine Anmeldung oder das Erstellen eines Kontos ist nicht notwendig. Nutzer können entweder direkt über einen geteilten Link oder durch eine Verbindung zu Personen in der Nähe miteinander chatten. Die App erlaubt sowohl Einzelgespräche als auch Gruppenchats. Ein mögliches Einsatzgebiet wäre der Chat mit jungen Familienangehörigen, die ansonsten noch keinen Zugriff auf iMessage erhalten sollen.

Nach dem Download lassen sich bis zu drei kostenlose Chats führen. Wer das künstliche Limit entfernen möchte, der kann Tact für 3,99 Euro pro Monat beziehungsweise 39,99 Euro pro Jahr abonnieren. Die App verzichtet vollständig auf Werbung und die Auswertung von Nutzerdaten

Neue Chats nur auf Einladung

Tact ist darauf ausgelegt, ungewollte Verbindungen zu vermeiden. Die App kennt keine Verzeichnisse und keine Suchfunktionen, um andere Nutzer zu finden. Kontakte können nur über persönliche Einladungen hinzugefügt werden. Außerdem hat der Besitzer eines Chats die volle Kontrolle über die Teilnehmer und kann diese jederzeit hinzufügen oder entfernen.

Tact ist derzeit ausschließlich für Apple-Geräte verfügbar und lässt sich auf Mac (ab macOS 13.3), auf iPhone und iPad (ab iOS 16.4) und auf der Vision Pro installieren.