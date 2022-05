System-Updates für Apple TV und HomePod verfügbar

Während es gestern Abend kurze Zeit danach aussah, als würde Apple auch neue Punkt-Versionen von iPadOS und iOS in den Ring schieben, verharren Apples Tablet und das iPhone auch heute noch auf Version 15.5 bzw. der am 18. Mai ausgegebenen, ersten Vorabversion von iOS 15.6 .

Die HomePod-Aktualisierung soll laut Apple einen Fehler beheben, der dazu führte, dass spielende Musik nach kurzer Zeit aussetzen konnte, was wiederum zu plötzlichen Audio-Ausfällen führte. Gleiches gilt für die Aktualisierung des Apple TV-Betriebssystems. Für letztgenanntes hat Apple zudem einen Eintrag in der Übersicht der jüngsten Apple Security Updates veröffentlicht, meldet hier jedoch bislang keine adressierten Sicherheitslücken.

Apple hat am Mittwochabend zwei kleine Software-Aktualisierungen in die Bahn geworfen, die uns nur knapp eineinhalb Wochen nach der letzten großen Update-Welle vom 16. Mai erreichen. Damals aktualisierte Apple nahezu den gesamten Geräte-Park auf Version 15.5 der jeweiligen Betriebssysteme. Die Ausnahmen: Für die Apple Watch wurde watchOS 8.6 freigegeben, der Mac erhielt macOS 12.4. Für zwei Geräte steht jetzt Version 15.5.1 zur Verfügung.

