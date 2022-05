Anker 541: Neues USB-C-Hub für iPad erscheint in Silber und Grau

Allerdings scheint Anker bei der Bauform Hand angelegt zu haben und spricht nun von einer Kompatibilität mit allen USB-C-iPads. Wir erinnern uns: Der Vorgänger konnte nicht in Kombination mit dem 12,9-Zoll iPad Pro von 2021 genutzt werden. Das neue Modell ist im Gegensatz zum PowerExpand 6-in-1 nicht Seitensynchron, sondern besitzt eine Vorder- und eine Rückseite mit unterschiedlich langen Gehäuse-Aussparungen am USB-C-Stecker.

Die Taktrate, mit der der Zubehöranbieter Anker neue Accessoires für Mac, iPhone und iPad auf den Markt wirft, reißt nicht ab. Nach dem neuen, für den Einsatz am MacBook vorgesehenen USB-C-Hub mit der Produktbezeichnung Anker 563 und dem Anker 535 genannten USB-Klammer-Hub für Apples aktuellen iMac, startet heute ein neues Multiport-Gerät für iPad-Anwender in den Markt.

