Synology DVA1622: Spezialserver für Videoüberwachung

Synology ist in erster Linie für sein breites Angebot an NAS-Geräten bekannt. Die Leistung der damit verbunden angebotenen Software zur Videoüberwachung Surveillance Station lässt sich durch den Einsatz spezieller Hardware optimieren. Für diesen Zweck hat der Hersteller jetzt die Synology DVA1622 vorgestellt. Der kompakte Desktop-Aufnahmeserver zielt auf den Einsatz bei Privatanwendern und kleinen Unternehmen.

