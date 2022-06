Apple M2: Erster Benchmark-Vergleich mit dem Vorgänger

Im Laufe der nächsten Woche werden wir die ersten von Apple unabhängigen Informationen zur tatsächlichen Leistung der M2-Prozessoren erhalten. Apple will das neue MacBook Pro mit M2-Prozessor ja vom 24. Juni an ausliefern und bereits an den Tagen zuvor werden wie gewohnt die ersten von Apple ausgewählten Tester ihren Maulkorb abnehmen dürfen. Einen frühen Ausblick auf hier zu erwartende Einstufung geben uns vorab verfügbare, allerdings noch inoffizielle Benchmark-Ergebnisse.

CPU Benchmarks have leaked for Apple's M2 chip!

3.49GHz CPU clock vs M1's 3.2GHz

Single-core performance gain vs M1: 11.56%

Multi-core performance gain vs M1: 19.45%

A little bit better than my estimates. I'm impressed!https://t.co/TGHOHw77Ds

Thanks to @amoss_137 for sharing. pic.twitter.com/NS9xODnOdX

— Vadim Yuryev (@VadimYuryev) June 15, 2022