Mittlerweile gibt es erste Hinweise darauf, dass Amazon den Jahrespreis für die Prime-Mitgliedschaft auch hierzulande erhöhen wird. In den USA wurden sich die Kosten hierfür bereits zu Jahresbeginn einmal mehr angehoben, dort bezahlen Amazon-Kunden mittlerweile 139 Dollar im Jahr für die in Prime beinhalteten Leistungen.

Auch in diesem Jahr wird es sich besonders lohnen, den Kauf von Amazon-Hardware bis zum Start der Aktionstage zurückzustellen. Massive Preisreduzierungen bei Echo & Co. sind im Zusammenhang mit dem Prime Day eigentlich eine sichere Bank.

Amazon hat den Prime Day 2022 angekündigt. In diesem Jahr findet die Sonderverkaufsaktion für Prime-Kunden vom 12. bis 13. Juli , also in knapp vier Wochen statt.

Amazon kündigt Aktionstag an Prime-Day in diesem Jahr am 12. und 13. Juli

