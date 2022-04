Synology DSM 7.1 ist da: Update-Verfügbarkeit und Einschränkungen

Wichtig für Nutzer des von Synology bereitgestellten Paketes zur Verwaltung von Überwachungskameras, der sogenannten Surveillance Station , ist der Hinweis, dass diese mindestens in Version 8.2.11-7327 installiert sein muss, um kompatible zu DSM 7.1 zu sein. Wer aktuell mit der Beta von Version 9.0 experimentiert sollte sich mit dem Update besser bis zum Mai gedulden. Dann soll auch die offizielle Freigabe der Surveillance Station in Version 9.0 erfolgen.

Doch selbst im offiziellen Download-Zentrum des Anbieters steht die neue Version 7.1 noch nicht für alle in Frage kommenden Netzwerkspeicher bereits. Für viele Modelle befindet sich DSM 7.1 derzeit noch in aktiver Entwicklung und soll erst veröffentlicht werden, wenn diese abgeschlossen ist. Zu den Nachzüglern zählen die folgenden Geräte der Plus Series:

