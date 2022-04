Loxone Miniserver: Ab sofort mit voller HomeKit-Zertifizierung

Loxone, der in Österreich beheimatete, auf die Smart-Home-Steuerung und intelligente Gebäude-Automatisierung spezialisierte Anbieter von Privat- und Industrielösungen hat seinen sogenannten Miniserver von Apple für den Einsatz in HomeKit-Umgebungen zertifizieren lassen und bietet die knapp 600 Euro teure Steuerkomponente fortan mit voller HomeKit- und Siri-Unterstützung an.

Erster Anbieter mit nativer Unterstützung

Nach Angaben des Anbieters ist man durch die nun abgeschlossene Zertifizierung zum einzigen „Hersteller von professionell installierten Automatisierungslösungen“ geworden, der Apples HomeKit-Standard ab Werk nativ unterstützt. Damit können Loxone-Kunden fortan zwischen der Hersteller-Software und der Heimsteuerung über die auf iPhone, iPad und Mac vorinstallierte Home-Applikation Apples wählen.

Zudem unterstützt Loxone nun auch die Kurzbefehle-Applikation Apples. Wer diese, die Siri-Funktionalität und die volle HomeKit-Integration mit einem bereits vorhandenen Loxone Miniserver nutzen möchte, der benötigt dafür einen Miniserver der zweiten Generation und mindestens die Loxone Software in Ausgabe 12.2.12.1. Das Update der sogenannten Loxone Config soll auf kompatiblen Geräten mit aktiver Auto-Update-Funktion automatisch installiert werden.

HomeKit, Szenen, Siri und Kurzbefehle

Loxone selbst nimmt sich der Aufwertung des eigenen Systems in einem heute neu veröffentlichten YouTube-Video an und geht hier auch auf die Smart-Home-Komponenten beziehungsweise Bausteine ein, die sich mit Hilfe der HomeKit-Integration nun direkt ansprechen lassen. Dazu zählen unter anderem Lichtstimmungen, Schalter, Tore und Dachfenster, die intelligente Raumregelung und alle bereits in der Loxone-App definierten Szenen.

Den zum Einsatz benötigten Loxone Miniserver stellt die Loxone Gruppe aus Kollerschlag auf dieser Produktseite vor.