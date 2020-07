Synology DS920+ startet: Neues 4-Bay-NAS wäre unsere Empfehlung

Wir nehmen den heutigen Launch der Synology DS920+ zum Anlass noch mal kurz auf die Synology Namenskunde einzugehen, da die Hintergrundinfos zum Aufbau der Produktbezeichnungen dabei helfen, neue Modelle etwas besser in das große Angebot des NAS-Anbieters einzusortieren.

Also, DS920+: Während die ersten beiden Buchstaben über den Modell-Typ informieren (DS steht etwa für DiskStation, also die eigenständigen NAS-Geräte des Anbieters, während RS für RackStation steht und Modle bezeichnet die in Server-Schränke gesteckt werden) geben die folgenden 1-2 Zahlen an, wie viele Festplatten das Gehäuse (auch mit Expansionseinheiten, falls unterstützt) aufnehmen kann.

Die nächsten beiden Zahlen korrespondieren mit dem Jahr der Veröffentlichung. Ein zusätzliches „+“ im Namen macht darauf aufmerksam, dass es sich um ein High-End-Modell mit kraftvoller CPU handelt.

DS920+ Die Eckdaten im Überblick

Kapazität : Bis zu 64 TB (4x 16 TB) ohne Erweiterungseinheit

: Bis zu 64 TB (4x 16 TB) ohne Erweiterungseinheit Prozessor : Quad-Core Intel® Celeron® J4125

: Quad-Core Intel® Celeron® J4125 RAM : 4 GB DDR4 – erweiterbar bis zu 8 GB

: 4 GB DDR4 – erweiterbar bis zu 8 GB Netzwerkports : 2 x RJ-45 1GbE LAN Port; 2 x USB 3.0; 1 x eSATA Port

: 2 x RJ-45 1GbE LAN Port; 2 x USB 3.0; 1 x eSATA Port Dedizierte Cache-Steckplätze : 2 x M.2 NVMe 2280

: 2 x M.2 NVMe 2280 Garantie : 3 Jahre

: 3 Jahre Preis: € 485 exkl. MwSt

Bis zu 64TB Kapazität

Bei der DiskStation DS920+ handelt es sich um ein 4-Schacht-Modell mit vergleichsweise ordentlichem Quad-Core Intel Celeron J4125, das bis zu 64TB (4x 16TB) Kapazität ohne zusätzliche Expansionseinheit bereitstellen kann. Bei der DS920+ handelt es sich um den Nachfolger der DS918+ – das Modell hat kleine Unternehmen, Kreative und IT-Enthusiasten mit schnell wachsenden Datenmengen im Visier.

570 Euro ohne Festplatten

Das Modell, das mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 485 Euro exklusive Mehrwertsteuer in den Markt startet – bei notebooksbilliger.de kostet die nackte DS920+ 569 Euro, bei Amazon ist das neue Modell noch zum Mondpreis gelistet – würden wir im Freundeskreis empfehlen.

Seit Jahren selbst mit zuverlässigen Synology-Geräten im Alltag konfrontiert, haben wir gelernt, dass vier Schächte (vor allem Blick auf die aktuellen HDD-Kapazitäten) meistens ausreichen, dass die in den günstigen Einsteiger-Modellen verbauten Prozessoren aber meist zu schwach ausfallen, um Video-Streaming, Foto-Archiv und Backup-Funktionen und akzeptabler Performance anzubieten.

Da wir uns zudem auf dem Synology-System zu Hause fühlen und die Ästhetik der NAS-Modelle deutlich ansprechender als beim größten Konkurrenten QNAP empfinden, würden wir nachfragenden Freunden zum DS920+ raten. Dies nur nebenbei, da Datenblätter als alleinige Entscheidungshelfer nicht immer ausreichen.