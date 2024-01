Synology BeeSerie: BeeStation ergänzt BeeDrive

Der NAS-Anbieter Synology verkauft vor allem Netzwerkspeicher für ambitionierte Privat-Anwender und Freelancer sowie kleine und mittlere Unternehmen, die in zahlreichen Variationen und Speicherklassen angeboten werden.

Von kleinen Heimnetz-Geräten mit zwei Festplattenschächten bis hin zu großen Hochverfügbarkeitssystemen für Serverschränke mit Bruttokapazitäten von bis zu 576 TB, findet man im Portfolio der Speicherspezialisten zahlreiche Optionen.

Mit der letzten Produktneuvorstellung des Anbieters, der so genannten BeeStation, wollte man auch all jenen Anwendern ein attraktives Backup-Angebot machen, denen der Sprung auf ein dediziertes NAS-System bislang noch zu kompliziert erschien. Uns konnte die Mac-Ausgabe des BeeDrive zwar noch nicht überzeugen, dass sich Synology hier nun etwas breiter aufstellt, ist grundsätzlich jedoch zu begrüßen.

Leider nicht marktreif: Synology BeeDrive angeschaut

BeeStation folgt auf BeeDrive

Und das BeeDrive bleibt nicht allein. Wie Synology heute bekannt gegeben hat, soll zur so genanten BeeSerie zukünftig auch die BeeStation gehören. Deren Aufgabe sei es, die Lücke zwischen BeeDrive und den hauseigenen NAS-Geräten zu schließen.

Die BeeStation ist ein Netzwerkspeicher mit 4 TB Kapazität, der nach der Ersteinrichtung Ordner und Dateien von Netzwerkgeräten, externen Festplatten und Cloud-Speicher-Diensten automatisch sichern soll. Der Marktstart ist für Anfang März geplant, die BeeStation soll dabei mit einem Verkaufspreis von rund 240 Euro in den Handel starten.

Das 15 × 6 × 20 cm große Speichermodul verfügt über einen USB-C- und einen USB-A-Port, unterstützt macOS, iOS, Windows und Android und wird mit einem Ethernetkabel ins Heimnetzwerk eingebunden.

Synology gibt an, vor allem Privat-Anwender erreichen zu wollen, führt in der Zielgruppe der BeeStation aber auch Hobbyfotografen, Kreative, Freiberufler & Selbstständige, Lehrkräfte und Studierende an. Synology erklärt: