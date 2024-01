Lidl Smarthome: HomeKit-Schaltsteckdose mit Energiemessung für 6 Euro

Die Smarthome-Produkte von Lidl haben wir ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder erwähnt. Aktuell bietet der Discounter einen Teil dieser Produktpalette so günstig wie noch nie an. Allem voran sind hier die Schaltsteckdosen mit Energiezähler zum Preis von 5,99 Euro und und die in verschiedenen Varianten erhältlichen LED-Lampen für 3,49 Euro zu erwähnen.

Die Schaltsteckdosen von Lidl haben wir im Zusammenhang mit dem für das Smarthome-Zubehör von Lidl erhältlichen HomeKit-Hub bereits ausprobiert. Die damals von uns vorgestellte Version war allerdings noch nicht mit einer Funktion zur Verbrauchsmessung ausgestattet. Generell hat sich der erste Eindruck eines soliden und zuverlässigen Systems bis heute bestätigt, hier sind zwei Lidl-Steckdosen im Einsatz, die täglich zu fixen Zeiten über eine in der Home-App angelegte Automation geschaltet werden.

LEDs mit E27, E14 oder GU10 für 3,49 Euro

Bezüglich der ebenfalls aktuell extrem günstig erhältlichen Leuchtmittel von Lidl können wir nicht mit Erfahrungswerten dienen. Vielleicht kann ja hier einer unserer Leser etwas beisteuern. Der Preis von 3,49 Euro für die wahlweise für E27-, GU10- oder E14-Fassungen passenden Lampen ist jedenfalls ohnegleichen. Beachtet allerdings, dass die Lidl-Geräte einen passenden Hub voraussetzen. Hier gilt es zudem zu unterscheiden, dass Lidl neben der für 29,99 Euro erhältlichen HomeKit-Variante auch einen Zigbee-Variante anbietet, die sich nicht mit Apple Home verwenden lässt.

Eine Übersicht mit allen Smarthome-Produkten von Lidl findet ihr hier. Die Aktionsartikel sind jeweils durch entsprechende Rabatt-Vermerke gekennzeichnet und lassen sich direkt online bestellen. Die Filialverfügbarkeit dürfte begrenzt sein.

Beachtet unbedingt auch hier, dass die Sonderpreise nicht nur zeitlich begrenzt, sondern auch abhängig von der verfügbaren Stückzahl sind. Kontrolliert also wie immer bei den von uns hervorgehobenen Aktionen vor Kaufabschluss stets die für euch angezeigten Preise.