Synology BeeDrive angeschaut: Leider nicht marktreif

Der für seine Netzwerkspeicher bekannte Hardware-Anbieter Synology steht eigentlich für Qualität. Dies kann bestätigen, wer schon eigene Erfahrung mit den Geräten und der Software des NAS-Spezialisten gesammelt hat. Auch wir setzen die Netzwerkspeicher des Anbieters ein und empfehlen diese, nach Jahren guter Erfahrung gerne weiter. Als Privat-Anwender kann man mit der DS423+ oder der DS224+ wenig falsch machen.

Entsprechend gespannt haben wir auf das neue BeeDrive des Anbieters gewartet. Eine externe SSD, die als Backup-Festplatte um interessierte Kunden buhlt, denen ein dedizierter NAS-Speicher vielleicht etwas zu viel ist, die aber dennoch von dem Software-Know-How und den Erfahrungswerten Synology in Sachen Datei-Sicherungen und Geräte-Backups profitieren wollen.

Zwar ist das BeeDrive schon seit dem vergangenen Frühjahr am Markt erhältlich, ließ sich bislang jedoch nicht auf dem Mac einsetzen, da die entsprechende Software nur für Windows-Systeme zur Verfügung stand. Dies hat sich kürzlich geändert, seit Mitte Dezember steht die Software der smarten Backup-Platte endlich auch für macOS zur Verfügung.

Kernel-Erweiterung benötigt Neustart und zusätzlichen Eingriff

Eine furchtbare Mac-Anwendung

Dennoch können wir euch derzeit keinen ausführlichen Erfahrungsbericht vorlegen. Die Mac-Anwendung ist einfach noch nicht marktreif. Davon abgesehen, dass Synology nach der Installation der Drive-Applikation nicht nur den Festplatten-Vollzugriff verlangt, sondern auch eine Kernel-Erweiterung installiert, die über einen umständlichen Neustart, das Abtauchen in das Startsicherheitsdienstprogramm und die anschließende Reduzierung der Systemsicherheit aktiviert werden muss, funktioniert hier einfach so gut wie nichts.

Backup-Auswahl erst nach nach Login möglich

Auf einem aktuellen Mac Studio benötigt die Anwendung mehrere Minuten zum Starten und will auch lokale Dateisicherung erst dann anfertigen, wenn der Login in den eigenen Synology-Account erfolgt ist.

Anschließend bietet die Anwendung drei mögliche Einsatzmodi an. Die automatische Sicherung ausgewählter Verzeichnisse beim Anschluss des BeeDrive ist eine mögliche Variante. Hier scheitert die BeeDrive-App jedoch bei der Auswahl eines selbst gewählten Verzeichnisses. Unser Versuch, die vorausgewählten Standard-Verzeichnisse zu sichern, scheitert mit einer Fehlermeldung.

Verzeichnis-Auswahl bleibt leider unmöglich

Windows-PC vorausgesetzt

Vielleicht, so unsere Annahme, stört sich das BeeDrive ja an den Windows-Dateien, die auf diesem vorinstalliert sind. Also löschen wir die Festplatte und versuchen erneut, diese zu einer Sicherung zu bringen.

Backups scheitern ohne Fehlerbeschriebung

Hier quittiert das BeeDrive seinen Dienst nun mit dem Verweis darauf, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden müssen und verlinkt auf den zugehörigen Hilfeeintrag in der eigenen Support-Datenbank. Dort wird man als Mac-Anwender dann dazu aufgefordert, das BeeDrive mit einem Windows PC zu verbinden, da eine Wiederherstellung unter macOS nicht möglich ist.

Die Wiederherstellung benötigt einen Windows-PC

So schön die Idee des kleinen Backup-Helfers auch sein mag, derzeit sollten Mac-Nutzer einen großen Bogen um die kompakten Synology-Festplatte machen.