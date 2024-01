Bremens Schüler nutzen iPads. Niedersachsen würde gerne nachziehen.

Die Bremer Tablet-Offensive, die vor gut zwei Jahren, noch unter dem Eindruck der Pandemie angefahren wurde und inzwischen für den landesweiten Kauf von 100.000 iPads gesorgt hat, scheint Schule zu machen – und zwar im Wortsinn.

Die positiven Erfahrungen, die Bremen erst mit der Ausstattung der Lehrkräfte im Herbst 2020 (hier wurden gut 9.000 iPads angeschafft) und Ende desselben Jahres dann durch die Versorgung aller Schülerinnen und Schüler (mit 84.000 iPads) gesammelt hat, rufen erste Nachzügler auf den Plan. Nicht zuletzt auch wegen der guten Bilanz: Von Verlust und Diebstahl betroffen sind in Bremen jährlich nur 0,5 Prozent der iPad-Flotte. Die Bremer Investitionen in Höhe von rund 54 Millionen Euro machen sich also fast in Gänze bezahlt.

Je 100.000 iPads im Einsatz

So plant auch die niedersächsische Landesregierung, Tablets für alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen. Ausgerollt werden sollen die digitalen Hilfsmittel, die unabhängig vom Einkommen des Elternhauses zur Verfügung gestellt werden, jedoch nicht in einem Rutsch, sondern schrittweise.

Dabei plant das Flächenland zuerst, den 8. Jahrgang auszustatten, um anschließend dann auch jüngere Schülerinnen und Schüler zu versorgen – zumindest haben sich Grüne und SPD auf dieses Vorgehen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen verständigt. Wie in Bremen wurden in Niedersachsen bereits 100.000 iPads verteilt – allerdings zählt das Land zurzeit fast 850.000 Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden Schulen und ist damit noch weit von einer Vollausstattung entfernt.

In Niedersachsen fehlen die Mittel

Und bis alle Schüler mit einem iPad ausgestattet sind, wird wohl noch einige Zeit verstreichen müssen. Wie es in einer Agenturmeldung heißt, die unter anderem von der ZEIT abgedruckt wurde, würden für eine flächendeckende Ausstattung momentan die Mittel fehlen. Nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil ließe die angespannte Haushaltslage derzeit keine flächendeckende iPad-Bereitstellung zu.