Seneca: Teures Schmuckstück für Tastatur-Fetischisten

Die Seneca dürfte Keyboard-Fetischisten zum Träumen bringen. Beim Blick auf den Preis der Tastatur wird man aber schnell wieder wach. Mindestens 3.600 US-Dollar muss man investieren, wenn man sich dieses Schmuckstück im Retro-Stil auf den Schreibtisch stellen will.

Der hinter dem Projekt stehende Ryan Norbauer rechtfertigt den hohen Preis mit dem enormen Aufwand, der in der Konzeption und Umsetzung des Projekts steckt. Anders als die zumeist langweilig aussehenden und auf Wirtschaftlichkeit getrimmten Standardprodukte der heutigen Zeit sieht er in seiner Tastatur die perfekte Symbiose aus kalifornischem Industriedesign und konsequenter dänischer Technik. Seine Untersuchungen hätten ergeben, dass die beste Lösung in vielen Fällen die schwierigste und teuerste sei. Dennoch hätten er und sein Team die Idee der perfekten Tastatur umgesetzt.

Bei der Seneca-Tastatur werde jede Komponente bis hin zu den individuell bearbeiteten Schrauben nach Maß gefertigt. Die Schalter beispielsweise kommen vom deutschen Hersteller GMK. Anschließend wird das Gerät unter Verwendung von insgesamt 682 Bauteilen montiert. Bei all dem sei neben dem Aussehen vor allem auch die Haptik und die Akustik der Tastatur im Fokus gestanden. Beispielhaft lässt sich das Seneca-Keyboard im diesem Video nicht nur sehen, sondern auch hören.

Wer sich für ausführliche Details zu der Tastatur und den darin verbauten Komponenten interessiert, liest im unteren Bereich der Produktseite weiter. Norbauer geht dort auch ausführlich auf das verwendete Schalter-Design und die zugrundeliegenden Designprinzipien ein.

Verkauf startet am Montag

Falls sich trotz des hohen Preises jemand für den Kauf der Tastatur entschließen sollte: Die ersten 100 Stück werden von Montag an über den Onlineshop des Herstellers vertrieben. Jede der Tastaturen wird mit der Seriennummer und dem Namen ihres Käufers versehen. Zudem hat man die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Farbvarianten zu wählen.