SwitchBot Air Purifier unterstützt jetzt Matter über WiFi

Der Luftreiniger von SwitchBot lässt sich jetzt auch direkt in Apple Home einbinden. Der Hersteller ergänzt diese Funktion mit der neu verfügbaren Firmware-Version 2.2 für das Gerät.

Bislang war zusätzlich ein mit Matter kompatibler Hub von SwitchBot nötig, wenn man den Luftreiniger auch in der Home-App von Apple sehen und darüber bedienen wollte. Die neueste Firmware-Version macht das Gerät nun jedoch mit „Matter über WiFi“ kompatibel, was zur Folge hat, dass man den Luftreiniger auch ohne Umweg direkt in Apple Home einbinden kann.

Wir haben das gleich mal ausprobiert und können direkt Erfolg vermelden. In den Einstellungen des Luftreinigers in der SwitchBot-App kann man die Matter-Verbindung anstoßen und erhält dabei einen Verbindungs-Code, mit dessen Hilfe sich das Gerät über die Home-App zu einem „Apple Home“-Haushalt hinzufügen lässt.

Der Luftreiniger von SwitchBot wird in Apple Home als Kombination aus zwei Geräten angezeigt. Neben dem Luftreiniger selbst, der sich auch über die Home-App oder Automationen an- und ausschalten sowie in der Leistung regulieren lässt, erscheint hier auch der darin verbaute Luftqualitätssensor.

Beide Modelle mit Preisnachlass erhältlich

Wir haben den Luftreiniger von SwitchBot bei seiner Markteinführung im vergangenen Monat bereits ausführlich vorgestellt. Das Gerät wird in zwei verschiedenen Varianten angeboten, die beide am besten auf dem Boden aufgestellt werden und sich als Couchtisch oder dergleichen eignen. Die günstigere Basisversion verfügt über eine kleinere, runde Fläche, alternativ dazu gibt es noch eine mit einer größeren, ovalen Platte ausgestattete Tisch-Variante, die zudem ein Qi-Lademodul integriert hat.

Aktuell lässt sich der Luftreiniger von SwitchBot mit deutlichem Preisnachlass sowohl beim Hersteller selbst als auch bei Amazon bestellen. Für die Standardversion bezahlt man nach Rabattabzug aktuell 155,99 Euro. Für das Modell mit Tischplatte und Qi-Ladefläche werden derzeit 194 Euro fällig.