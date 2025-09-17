Statt Fingerabdruck: Smarte Türschlösser analysieren die Handfläche

Mit Wyze hat ein weiterer Anbieter ein elektronisches Türschloss vorgestellt, das anstelle eines Fingerabdrucksensors auf die Erkennung der Handfläche setzt. Das Wyze Palm Lock wird in den USA in Kombination mit dem Smarthome-Türschloss des Herstellers angeboten. Die Anker-Tochter Eufy hat dort mit dem FamiLock S3 Max schon seit einer Weile eine vergleichbare Lösung im Programm.

In Deutschland ist soweit wir wissen zwar noch kein auf dieser Basis arbeitendes Produkt erhältlich. Die Technologie scheint jedoch prädestiniert dafür, dass sie auch von weiteren Anbietern adaptiert wird. Beispielsweise ist eine Handflächenerkennung ähnlich wie wir es von Keypads und Fingerabdrucksensoren kennen, als optionale Erweiterung für vorhandene Schlösser denkbar.

Verschmutzte Hände sind kein Problem

Die Vorteile eines solchen Systems liegen auf der Hand. Die Handflächenerkennung soll es nicht nur in Sachen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit mit einem klassischen Fingerabdrucksensor aufnehmen können, sondern auch deutlich sicherer sein. Das Sysetm stellt auch eine Alternative zu der von manchen Anbietern angebotenen Gesichtserkennung dar. Im Gegensatz zu einem Modul für Gesichtserkennung kann man den Handflächen-Scanner auch verwenden, wenn die Montage in der Höhe versetzt oder seitlich erfolgen muss.

Während ein Fingerabdruck nur schlecht oder gar nicht mehr erkannt wird, wenn der Finger nass oder schmutzig ist, soll dies beim Öffnen per Handflächenerkennung keine Rolle spielen. Auch verschwitzte und nasse Hände sollten kein Problem darstellen und Wyze wirbt sogar damit, dass sich die Tür selbst dann öffnen lässt, wenn man damit direkt davor eine fettige Pizza gegessen hat.

Einzigartige Venenstruktur unter der Haut

Genau genommen wird bei dieser Art der Identifizierung nicht die Handfläche selbst, sondern die unter der Hautoberfläche liegende, einzigartige Struktur der Venen erkannt und als „persönlicher Fingerabdruck“ hinterlegt. Die Hersteller werben damit, dass es sich hier um eine extrem sichere Methode zur biometrischen Identifizierung handelt. Die Handfläche muss dabei nicht auf das Lesegerät aufgelegt werden, sondern wird ähnlich wie wir es von Apples Face ID her kennen mit Abstand erfasst.

Warten wir ab, bis der erste Anbieter in Deutschland auf dieses System aufspringt. Schon das Öffnen per Fingerabdruck ist in unseren Augen gegenüber der Öffnung per App oder mithilfe von Apples HomeKey ein deutlicher Zeit- und Komfortgewinn. Das automatische Öffnen per Auto-Lock-Funktion steht zwar bei den meisten Systemen zur Verfügung, lässt sich jedoch nicht in jedem Umfeld nutzen und wird oft auch aufgrund von Sicherheitsbedenken verworfen.