SuperCorners 2.0: Aktive Ecken werden deutlich flexibler

Wir freuen uns immer, wenn Freeware-Projekte nicht nur kurz auftauchen, sondern auch Monate später noch aktiv gepflegt werden. SuperCorners gehört in diese Kategorie. Die Mac-Anwendung, die wir im Sommer 2025 erstmals vorgestellt haben, liegt inzwischen in Version 2.0 vor und wird mit dem großen Update deutlich flexibler.

SuperCorners erweitert die von macOS bekannten aktiven Ecken. Neben den vier Bildschirmecken können auch Bereiche an den Bildschirmrändern als Auslöser dienen. Dort lassen sich Aktionen hinterlegen, die beim Erreichen mit dem Mauszeiger automatisch oder nach einer kurzen Verzögerung ausgeführt werden.

Action Sets für unterschiedliche Anwendungen

Die wichtigste Neuerung von Version 2.0 sind sogenannte Action Sets. Anwender können damit mehrere Konfigurationen anlegen und diese entweder global oder abhängig von der gerade verwendeten App einsetzen. Jedes Set bringt eigene Aktivierungseinstellungen mit. Auf diese Weise lassen sich mehrere Belegungen parallel verwalten, statt alle gewünschten Aktionen in einer einzigen Konfiguration unterbringen zu müssen.

Die Umstellung hat allerdings einen Haken: Bestehende Konfigurationen werden nicht in das neue System übernommen und müssen nach dem Update neu eingerichtet werden.

Auch die Auswahl der verfügbaren Aktionen wächst. SuperCorners kann nun unter anderem das Kontrollzentrum öffnen, den Dock fokussieren, ein neues Fenster aufrufen oder das aktuelle schließen. Hinzu kommen Aktionen zum Verfassen einer neuen Nachricht und zum Umschalten des Lesemodus in Safari. Mit „Do Nothing“ lässt sich eine Zone bewusst ohne Aktion belegen.

Overlays und feinere Auslöser

Neu ist außerdem ein visuelles Overlay, das beim Auslösen einer Aktion eingeblendet werden kann. Dauer und Farbe lassen sich einstellen, eine Ein- und Ausblendanimation sorgt für den Übergang.

Auch an der Bedienung wurde gearbeitet. Die Empfindlichkeit einer Zone bestimmt jetzt deren Höhe beziehungsweise Breite. Aus der bisherigen Aktionsverzögerung wird zudem eine Trigger-Verzögerung. Sie legt fest, wie lange sich der Mauszeiger in einer Ecke oder Zone befinden muss, bevor SuperCorners reagiert. Damit dürfte sich vor allem verhindern lassen, dass Aktionen bei einer kurzen Mausbewegung versehentlich ausgelöst werden.

Weitere Detailänderungen betreffen unter anderem die Sortierung favorisierter Aktionen, zusätzliche Bedienelemente im Hauptfenster und den Zugriff auf die Einstellungen über die Menüleiste. Die App ist weiterhin kostenlos verfügbar.