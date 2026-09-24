Netflix im Oktober: Lupin, Schumacher und East of Eden

Netflix startet mit einer Mischung aus großen Namen, Thrillern und mehreren prominenten Fortsetzungen in den Oktober – die September-Übersicht findet ihr hier. Zu den auffälligsten Neustarts gehört gleich zum Monatsbeginn „East of Eden“.

Die Dramaserie versetzt John Steinbecks Stoff an den Anfang des 20. Jahrhunderts und erzählt von Cathy Ames, gespielt von Florence Pugh, die zwischen zwei Brüdern einen Konflikt auslöst, dessen Folgen sich über zwei Generationen ziehen.

Sportgeschichte steht einen Tag später auf dem Programm. „Schumacher ’94 – The Birth of a Legend“ blickt auf das Jahr zurück, in dem Michael Schumacher seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel holte. Die Dokumentation kombiniert bislang unveröffentlichtes Archivmaterial mit persönlichen Gesprächen, darunter ein Interview mit Corinna Schumacher.

Mit „TYSON“ folgt am 13. Oktober eine weitere Sportdokumentation. Die vierteilige Reihe zeichnet Leben und Karriere von Mike Tyson nach.

Für Spannung sorgen im Oktober unter anderem „Animals“ und „The Trap“. In „Animals“ wird der Sohn eines Kandidaten für das Bürgermeisteramt von Los Angeles entführt. Die Suche nach dem geforderten Lösegeld stellt ihn und seine Frau vor Entscheidungen, die weit über die eigentliche Entführung hinausgehen. „The Trap“ erzählt dagegen von Lisa Konrad, die seit dem Mord an ihrer Schwester vor zehn Jahren ihr Haus nicht mehr verlassen hat. Als sie glaubt, deren Mörder erkannt zu haben, beginnt sie selbst zu handeln.

Einen prominenten Rückkehrer gibt es am 23. Oktober. „Lupin“ geht mit Teil 4 weiter. Assane will nach vier Jahren im Gefängnis eigentlich zu seiner Familie zurückkehren und neu anfangen. Ein unbekannter Nachahmer durchkreuzt diese Pläne jedoch. Bereits einen Tag zuvor startet die dritte Staffel von „Nobody Wants This“, in der Joanne und Noah ihre Beziehung trotz familiärer Einmischung weiter vorantreiben.

Zum Monatsende wird es noch einmal leichter. „The Birthday Gift“ lässt einen Kindergeburtstag aus dem Ruder laufen, nachdem ein fragwürdiges Geschenk unterschiedliche Weltbilder der Erwachsenen aufeinanderprallen lässt. Mit „A Couple of Lies“ steht am selben Tag allerdings auch ein Thriller-Drama auf dem Programm: Ein Haustausch zwischen Sizilien und Stockholm entwickelt sich für zwei Paare zum gefährlichen Spiel um ihre Geheimnisse.

Neue Serien im Oktober

1. Oktober

East of Eden: Anfang des 20. Jahrhunderts treibt eine unabhängige Frau einen Keil zwischen zwei Brüder und entfacht damit ein Drama, das sich über zwei Generationen erstreckt.

Anfang des 20. Jahrhunderts treibt eine unabhängige Frau einen Keil zwischen zwei Brüder und entfacht damit ein Drama, das sich über zwei Generationen erstreckt. The Ramparts of Ice: Season 2: Koyuki sehnt sich nach Minato, der sich auf dünnem Eis bewegt. Miki und Yotas Verhältnis ist angespannt. Können die vier Klarheit über ihre Gefühle bekommen?

Koyuki sehnt sich nach Minato, der sich auf dünnem Eis bewegt. Miki und Yotas Verhältnis ist angespannt. Können die vier Klarheit über ihre Gefühle bekommen? Matlock: Season 1: Nach einer privaten Tragödie kehrt die Anwältin Madeline Matlock aus dem Ruhestand zurück, um mit ihrem sanften Wesen und scharfen juristischen Verstand Fälle zu lösen.

Nach einer privaten Tragödie kehrt die Anwältin Madeline Matlock aus dem Ruhestand zurück, um mit ihrem sanften Wesen und scharfen juristischen Verstand Fälle zu lösen. Die Biene Maja: Season 2: Im Bienenstock hat Maja das Sagen und sie hilft ihren Insektenfreunde bei allerlei Problemen: Diebe, laute Drillinge und eine bedrohliche Spinne.

2. Oktober

#Love: Die Gründerin einer Dating-App und ihr Konkurrent stellen ihre Theorien zur Liebe auf die Probe: Kann man in 60 Tagen den Richtigen finden?

Die Gründerin einer Dating-App und ihr Konkurrent stellen ihre Theorien zur Liebe auf die Probe: Kann man in 60 Tagen den Richtigen finden? The Hunting Wives: Season 1: Sophie zieht von Neuengland nach Ost-Texas und wird in das faszinierende Leben der wohlhabenden Margot verwickelt, deren Hausfrauen-Clique mörderische Geheimnisse verbirgt.

3. Oktober

Ranma1/2: Season 3: Weitere Rivalen und Missgeschicke folgen Ranma und Akane, während Cologne Ryoga trainiert, ein Kekskrieg außer Kontrolle gerät und Shampoo neue Pläne schmiedet.

4. Oktober

Blue Box: Season 2: Während Taiki und Chinatsu ihre aufkeimenden Gefühle ergründen, überschatten eine zerbrochene Freundschaft und harte Konkurrenz den Weg zur Meisterschaft.

5. Oktober

Mayor of Kingstown: Season 1-4: Die mächtige Familie McLusky versucht, in Kingstown, Michigan, wo sich alles um die Gefängnisindustrie dreht, einen zerbrechlichen Frieden zu erhalten.

6. Oktober

Love Village: Season 3: Am Fuße des Fuji kommt eine neue Gruppe liebenswerter, unbeholfener Erwachsener zusammen, wo sie offen lachen, weinen, streiten und nach ihrer letzten Liebe suchen.

7. Oktober

Inside The Circle: Der Mord an einer beliebten Schauspielerin öffnet eine Büchse der Pandora voller Geheimnisse und Spionage, die eine langjährige Freundschaft zerstören könnte.

Der Mord an einer beliebten Schauspielerin öffnet eine Büchse der Pandora voller Geheimnisse und Spionage, die eine langjährige Freundschaft zerstören könnte. Real Men: Season 2: Mattia, Luigi, Riccardo und Massimo versuchen weiterhin, sich an neue Männlichkeits-Maßstäbe anzupassen, während neue Jobs und alte Flammen sie auf Trab halten.

8. Oktober

Below: Ein rätselhaftes Meereswesen terrorisiert eine Küstenstadt. Um seine Familie und seine bedrohte Lebensweise zu retten, stellt sich ein Fischer der Gefahr aus der Tiefe.

9. Oktober

Haunted Hotel: Season 2: Katherine und ihre Familie leben sich ein, während immer mehr übernatürliche Probleme auftauchen. Aber kann ein Spukhotel jemals ein Zuhause werden?

Katherine und ihre Familie leben sich ein, während immer mehr übernatürliche Probleme auftauchen. Aber kann ein Spukhotel jemals ein Zuhause werden? Is It Cake? Halloween: Season 2: Sechs talentierte Künstler stellen ihr Können unter Beweis, als sie Halloween-Leckereien zaubern, um die Jury – und den großen Preis – für sich zu gewinnen.

Sechs talentierte Künstler stellen ihr Können unter Beweis, als sie Halloween-Leckereien zaubern, um die Jury – und den großen Preis – für sich zu gewinnen. Take Charge of My Heart: Ein Konzernerbe mit einem Kunstherz trifft auf eine Frau, die buchstäblich elektrisierend ist. Sie schließen einen Deal, der sein Herz höherschlagen lässt.

10. Oktober

100 Days of Deception: Eine Taschendiebin, die von Freiheit träumt, nimmt ihren gefährlichsten Job an: undercover die Geheimnisse der japanischen Kolonialregierung stehlen.

12. Oktober

Fire Spike: Season 1: Komm mit! Spike, Sparkle, Baby Goo und ihre Freunde erleben spannende Abenteuer, bei denen das Lernen über Freundschaft, große Gefühle und sichere Entscheidungen Spaß macht.

13. Oktober

The Trap: Zehn Jahre lang verließ Lisa Konrad nach dem Mord an ihrer Schwester nicht das Haus. Als sie plötzlich dem Mörder gegenüberzustehen glaubt, wagt sie einen riskanten Schritt.

14. Oktober

Love Is Blind: S11: Boston: Singles in Boston möchten ihre Seelenverwandten finden und sich blind verloben. Treten sie vor den Altar oder scheitert die Liebe an Äußerlichkeiten?

15. Oktober

Hollywood Arts: Der Unterricht an der Hollywood Arts hat wieder begonnen. Die selbst ernannte Ikone Trina Vega versucht erneut, talentierten Teenager zu Berühmtheit zu verhelfen.

Der Unterricht an der Hollywood Arts hat wieder begonnen. Die selbst ernannte Ikone Trina Vega versucht erneut, talentierten Teenager zu Berühmtheit zu verhelfen. The Diplomat: Season 4: Während Kate um ihre Ehe kämpft, droht ein schockierender Angriff und eine rücksichtslose Vertuschung das amerikanisch-englische Bündnis zu zerstören.

16. Oktober

Money Trap: The Karun Treasure: Als einem legendären Gauner eine sagenhafte Schatzkarte in die Hände fällt, beschließt er, ein letztes großes Ding zu drehen, bevor er alles an den Nagel hängt.

20. Oktober

Cyberpunk: Edgerunners 2: Neue Crew. Dieselbe Hölle. Eine unverbrauchte Söldnergruppe zieht in dieser eigenständigen Story aus der Welt von „Cyberpunk 2077“ durch Night City.

21. Oktober

The New Stanford Prison Experiment: In dieser Neuauflage der berüchtigten Studie verbringen 30 Menschen zwei Wochen im Gefängnis. Wandelnde Machtverhältnisse zeigen, wozu sie fähig sind.

In dieser Neuauflage der berüchtigten Studie verbringen 30 Menschen zwei Wochen im Gefängnis. Wandelnde Machtverhältnisse zeigen, wozu sie fähig sind. The Mothers of Penguins: Season 2: Entschlossen, ihre eigene Schule aufzumachen, stehen Kama, Ula, Tatiana und Jerzy vor ganzen neuen Herausforderungen bei der Betreuung ihrer Kinder.

22. Oktober

Nobody Wants This: Season 3: Inmitten von Geschwisterdrama, Einmischung der Mütter und einem Sprung ins Ungewisse gehen Joanne und Noah in ihrer Beziehung den nächsten Schritt.

Inmitten von Geschwisterdrama, Einmischung der Mütter und einem Sprung ins Ungewisse gehen Joanne und Noah in ihrer Beziehung den nächsten Schritt. Did Someone Happen to Mention Me?: Gen, der berühmteste Theaterschauspieler Japans, gerät plötzlich in Vergessenheit. Von Geltungsdrang getrieben versucht er in dieser Komödie, ein Comeback zu schaffen.

23. Oktober

Lupin: Part 4: Nach vier Jahren Gefängnis ist Assane bereit für einen Neuanfang mit der Familie. Doch als er von einer unbekannten Person imitiert wird, kehrt der geniale Lupin zurück.

Nach vier Jahren Gefängnis ist Assane bereit für einen Neuanfang mit der Familie. Doch als er von einer unbekannten Person imitiert wird, kehrt der geniale Lupin zurück. Fading Grandeur: Ein verarmter Marquis will sein verfallenes Anwesen schnell loswerden. Eine mysteriöse Millionärin scheint seine Rettung zu sein – doch diese hat ihre eigenen Pläne.

26. Oktober

Minimum Wage: Basierend auf den viralen Social-Media-Shorts: Jugendliche halten eine Pizzeria am Laufen, während sie mit Mindestlohn und Schule ringen.

28. Oktober

The Gift of Deceit: Ein millionenschwerer Kunstraub bringt gefährliche Geheimnisse ans Licht und bringt eine Mutter, ihre Tochter und eine Betrügerin gegeneinander auf.

29. Oktober

Balaraw: Blood Island: Die Suche nach ihrer vermissten Mutter führt eine Frau auf eine unheimliche Insel, wo ihr Überleben, dunkle Geheimnisse und ihre Identität auf dem Spiel stehen.

30. Oktober

A Couple of Lies: Ein Haustausch zwischen Sizilien und Stockholm wird zum Albtraum, als zwei Paare vor nichts zurückschrecken, um sich und ihre Geheimnisse zu schützen.

Ein Haustausch zwischen Sizilien und Stockholm wird zum Albtraum, als zwei Paare vor nichts zurückschrecken, um sich und ihre Geheimnisse zu schützen. How to Ruin Diwali: Meet the Parents: Geheimnisse gefährden das Diwali-Fest, als eine heimliche Verlobung eine stolze Zulu-Familie und eine indische Arztdynastie unter ein Dach zwingt.

Neue Filme und Dokus im Oktober

1. Oktober

Crazy Rich, Incredibly Broke: Als die stinkreichen AlThahabis erfahren, dass sie pleite sind, müssen sie ihren Wohlstand wohl oder übel vortäuschen, um über die Runden zu kommen.

2. Oktober

Doing Life: Eine alleinerziehende Mutter und ein inhaftierter Mann freunden sich über gefühlvolle Briefe miteinander an und öffnen dabei eine Tür zu Erlösung, Hoffnung und Liebe.

Eine alleinerziehende Mutter und ein inhaftierter Mann freunden sich über gefühlvolle Briefe miteinander an und öffnen dabei eine Tür zu Erlösung, Hoffnung und Liebe. Schumacher ’94 — The Birth of a Legend: 1994: Der Beginn einer Legende! Michael Schumacher holt seinen ersten WM-Titel – hautnah erzählt, u.a. durch Interviews mit Corinna Schumacher und spektakulärem Archivmaterial.

5. Oktober

The Alto Knights: Als Mafiaboss Frank Costello ein Attentat überlebt, hinter dem sein einstiger Freund Vito Genovese steckt, will er sich zur Ruhe setzen. Doch es kommt zum tödlichen Machtkampf.

6. Oktober

Die Ironie des Lebens: Der alternde Komiker Edgar plant sein Comeback, als er erfährt, dass seine Ex-Frau unheilbar an Krebs erkrankt ist. Kann er sich mit ihr und den Kindern versöhnen?

7. Oktober

Less of a Stranger: Als Frontmann der polnischen Rockband Lady Pank prägt Jan Borysewicz mit seiner Musik eine gesamte Generation – und erleidet selbst einige Familientragödien.

Als Frontmann der polnischen Rockband Lady Pank prägt Jan Borysewicz mit seiner Musik eine gesamte Generation – und erleidet selbst einige Familientragödien. Who Is Martin Mull?: Er war ein begnadeter Comedian – doch sein wahres Genie lag woanders. Diese starbesetzte Doku beleuchtet Martin Mulls lebenslange, große Leidenschaft für die Kunst.

9. Oktober

Animals: Nach der Entführung ihres Sohnes kämpfen ein L.A.-Bürgermeisterkandidat und seine Frau um das Lösegeld – und geraten in ein moralisches Dilemma, das sie zu extremen Entscheidungen zwingt.

13. Oktober

TYSON: Diese spannende vierteilige Dokuserie beleuchtet das explosive Leben von Mike Tyson, einer der gefürchtetsten und faszinierendsten Figuren der Sportgeschichte.

15. Oktober

The Storm: Als eine alte Uni-Clique wegen eines Sturms in einer Luxus-Lodge feststeckt, wird aus dem zivilisierten Geburtstagsdinner prompt ein Chaos aus Verrat und Groll.

Als eine alte Uni-Clique wegen eines Sturms in einer Luxus-Lodge feststeckt, wird aus dem zivilisierten Geburtstagsdinner prompt ein Chaos aus Verrat und Groll. Extrawurst: Bei einer Sitzung im Tennisclub eskaliert der Vorschlag, einen zweiten Grill für die Vereinsfeier zu kaufen, zu einer Debatte über Integration und kulturelle Identität.

16. Oktober

SERIOUSLY SINGLE TOO: Dineo und Noni machen gerne zusammen Party – doch dann passiert das, wovor sich die besten Freundinnen immer schon fürchteten: Nonis Freund hält spontan um ihre Hand an.

Dineo und Noni machen gerne zusammen Party – doch dann passiert das, wovor sich die besten Freundinnen immer schon fürchteten: Nonis Freund hält spontan um ihre Hand an. Therapy Done Right: In dieser bissigen argentinischen Komödie überschreitet ein Psychoanalytiker die Grenzen der klassischen Therapie, um einem Autor mit Schreibblockade zu helfen.

In dieser bissigen argentinischen Komödie überschreitet ein Psychoanalytiker die Grenzen der klassischen Therapie, um einem Autor mit Schreibblockade zu helfen. Norm: The Tale of Norm Macdonald: Anziehend wie ein Wurmloch: Doku über Norm Macdonald, den Meister des staubtrockenen Humors, dessen Leben und Karriere ebenso kompromisslos wie voller Gegensätze verliefen.

Anziehend wie ein Wurmloch: Doku über Norm Macdonald, den Meister des staubtrockenen Humors, dessen Leben und Karriere ebenso kompromisslos wie voller Gegensätze verliefen. The Disciple: Diese Doku handelt von Cilvaringz‘ Weg vom Fan zum Ruhm mit dem Wu-Tang Clan und der Entstehung des berüchtigten Albums „Once Upon a Time in Shaolin“.

19. Oktober

A Minecraft Movie: Eine Gruppe von Außenseitern landet in einer skurrilen, fantasievollen und kubischen Oberwelt und muss mit Kreativität ihre Gefahren überwinden, um nach Hause zurückzufinden.

20. Oktober

Halloween Kills: Michael Myers ist seinem feurigen Grab entkommen und setzt seinen blutigen Feldzug fort. Eine Bürgerwehr will dem Alptraum ein für alle Mal ein Ende setzen.

23. Oktober

Surviving Hurricane Otis: Wirpul und sein Halbbruder kämpfen während des Hurrikans Otis in Acapulco ums Überleben. Ihr brüderlicher Zusammenhalt und Mut verwandelt Not in Hoffnung.

Wirpul und sein Halbbruder kämpfen während des Hurrikans Otis in Acapulco ums Überleben. Ihr brüderlicher Zusammenhalt und Mut verwandelt Not in Hoffnung. Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story: In dieser Doku verwandelt die Komikerin Maria Bamford ihre persönlichen Erfahrungen mit psychischen Problemen in lustiges und inspirierendes Material.

27. Oktober

The One About Matthew Perry: Diese Dokuserie erzählt von den Hollywood-Erfolgen, den Suchtproblemen und dem tragischen Tod des beliebten „Friends“-Stars aus Sicht seines Umfelds.

29. Oktober

You, Me, Us: Als eine unabhängige Frau und ein familienorientierter Mann ein Kind adoptieren wollen, treten ihre Gegensätzlichkeiten zutage und ihre Liebe wird auf den Prüfstand gestellt.

30. Oktober