CONTROL Resonant startet: Remedy bestätigt Mac-Version für 2026

Gute sieben Jahre ist die Veröffentlichung des paranormalen Action-Adventures CONTROL her und ab heute kann endlich auch die Fortsetzung CONTROL Resonant unter Windows, auf Konsolen und via Cloud-Gaming-Diensten wie GeForce Now gespielt werden.

Zusätzlich hat Entwickler Remedy (Max Payne, Alan Wake) bereits bestätigt, dass vom neuen CONTROL Resonant in diesem Jahr auch noch eine Fassung für den Mac folgen soll. Lediglich eine Ankündigung für iOS blieb bisher aus, allerdings ist auch der Vorgänger erst seit April dieses Jahres auf iPhone und iPad spielbar und kann als Universal App für macOS und iOS im App Store geladen werden.

Kein klassisches Sequel

Nicht nur außerhalb des Spiels sind sieben Jahre vergangen, sondern auch die Geschichte von Resonant spielt sieben Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils. Doch während ihr im Vorgänger noch in die Rolle der Protagonistin Jesse Faden geschlüpft seid, erlebt ihr die Fortsetzung aus der Perspektive ihres Bruders Dylan.

Dylan kennen wir ebenfalls bereits aus dem ersten CONTROL. So begab sich Jesse im ersten Teil auf die Suche nach ihrem Bruder in das Oldest House in New York, dem dortigen Hauptquartier des Federal Bureau of Control. Einer geheimen Bundesbehörde, die zur Überwachung paranormaler Phänomene eingerichtet wurde.

Nach ihrer Ankunft musste Jesse jedoch feststellen, dass eine paranormale Entität aus einer fremden Dimension Besitz vom Hauptquartier ergriffen hatte. Kurzerhand ernannte der mysteriöse Vorstand des FBC Jesse zur neuen Direktorin und beauftragte sie damit, das Oldest House von der fremden Entität zu befreien und ihren Bruder aufzuhalten, der ebenso wie Jesse über übernatürliche Fähigkeiten verfügt und von dem paranormalen Zischen korrumpiert wurde.

Nachdem Jesse ihren Bruder von den Einflüssen des Zischens befreien konnte, fiel dieser jedoch in ein tiefes Koma. Jesse hielt den Lockdown des Oldest House weiter aufrecht, um mit den verbliebenen Agenten des FBC den Kampf gegen die restlichen Gefahren durch das Zischen und den Schimmel fortzusetzen. (Damit ihr euch die Ereignisse von CONTROL noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen könnt, hat Remedy jüngst ein kurzes Recap-Video veröffentlicht.)

Rollentausch

Sieben Jahre später wird Dylan aus seinem Koma gerissen und sieht sich nun mit der Tatsache konfrontiert, dass seine Schwester verschwunden scheint und das Zischen sowie weitere Entitäten nicht nur zurückgekehrt, sondern auch stärker geworden sind und diesmal aus dem Hauptquartier ausbrechen konnten. So konnten sie Manhattan von der Außenwelt abschneiden und die New Yorker Innenstadt buchstäblich auf den Kopf stellen.

In der Rolle des von Gewissensbissen geplagten Dylan müsst ihr nun Jesse wiederfinden und dabei alles in eurer Macht Stehende tun, um die unterschiedlichen paranormalen Entitäten, die um die Herrschaft über New York City ringen, aus eurer Dimension zu verbannen. Dabei werdet ihr stets über Funk von Zoe De Vera begleitet. Einer FBC-Agentin, die Dylan zu Anfang aufgrund dessen Vorgeschichte misstrauisch gegenübersteht, jedoch zunehmend zu einem Anker und seiner emotionalen Stütze wird.

Auch CONTROL Resonant gestaltet sich wieder als Metroidvania, wenn auch nicht mehr räumlich an das Oldest House gebunden, sondern diesmal in einer weitläufigeren Außenwelt spielend. Mit Dylans wachsenden Fähigkeiten schwingt ihr euch in immer weitere Höhen und rennt an Wänden empor, sodass ihr zunehmend neue Ebenen erklimmen und die großteils frei begehbaren Levelareale immer tiefer erforschen könnt.

Zwar ist auch CONTROL Resonant kein absolut freies Open-World-Spiel, dennoch gibt es viel zu entdecken und es lohnt sich in gleich mehrfacher Hinsicht, die Welt zu erkunden und Nebenquests zu bestreiten. Einerseits wartet Resonant in vielen der Nebenmissionen mit skurrilen Geschichten und gewaltigen, optisch beeindruckenden bis schlichtweg surrealen Spielszenen auf. Andererseits belohnt euch das Spiel mit neuen Fähigkeiten für Dylan sowie Verbesserungen seiner Aberrant-Waffe, wenn ihr auch die Pfade abseits der Hauptstory einschlagt.

Gameplay komplett umgekrempelt

Und diese Verbesserungen benötigt ihr auch, da die Kämpfe gegen das Zischen, den Schimmel sowie die neue Entität, das Muster, und deren teils riesige Resonanten andernfalls knackig bis geradezu unfair ausfallen. Zumindest wenn ihr nicht an den Schwierigkeitsreglern des vollständig individualisierbaren Assistenzmodus drehen wollt. Denn während sich der erste Teil von CONTROL noch als Shooter präsentierte, hat Remedy in Resonant nicht nur die Spielwelt auf den Kopf gestellt, sondern auch das Gameplay fundamental umgekrempelt. Und schickt euch diesmal in den Nahkampf.

Auch beim Aberrant handelt es sich um ein übernatürliches Objekt der Macht, das zwar unscheinbar wirkt, sich jedoch beim Angriff in eine Vielzahl mächtiger Nahkampfwaffen wie Schwerter, einen Hammer oder eine Sense transformieren kann. Das Kampfsystem zwingt euch dabei zu einem offensiven Kampfstil, denn Dylan kann gegnerische Angriffe nicht blocken und ist somit gezwungen, in Bewegung zu bleiben und feindlichen Attacken auszuweichen.

Mit Dylans wachsenden paranormalen Fähigkeiten, die es ihm erlauben, sich immer weiter über die Grenzen der Physik hinwegzusetzen, gestalten sich die Kämpfe jedoch zunehmend dynamischer. So nutzt ihr das Terrain für euch, schwingt euch von Gegner zu Gegner und nehmt die fiesen Kreaturen am Boden und aus der Luft auseinander. Was durchaus den Charme älterer Klassiker wie etwa der Devil-May-Cry-Serie hochleben lässt.

Wie schwer die einzelnen Kämpfe ausfallen, hängt jedoch maßgeblich von der Stärke von Dylan und dem Aberrant ab. Je mehr ihr erkundet und Nebenaufgaben erledigt, desto mehr Verbesserungen könnt ihr freischalten und entsprechend leichter arbeitet ihr euch durch die Entitäten, die euch auf eurem Weg durch die Hauptstory erwarten. Da es so viel zu entdecken gibt, streckt sich entsprechend auch die Spielzeit. Wenn ihr euch auf das Nötigste beschränkt, könnt ihr CONTROL Resonant in 20 bis 25 Stunden durchspielen. Wenn ihr wirklich alles mitnehmt, was Remedy euch zu bieten hat, liefert das Spiel aber auch durchaus doppelt so langen Spielspaß.

Und langweilig wird es dabei zum Glück wirklich fast nie. CONTROL Resonant ist auch abseits der Hauptstory vollgepackt mit kuriosen Ereignissen, paranormalen Phänomenen und mysteriösen Anomalien. An jeder Ecke gibt es Neues zu entdecken und Rätsel zu lösen. Egal ob als Shooter oder Hack’n’Slash: Remedy versteht sich darauf, beeindruckende und surreale Welten zu schaffen, und es gelingt den Entwicklern auch diesmal, den Spieler auf einen wilden Ritt durch eine fantastische Spielwelt zu schicken.

Noch kostenlos über GeForce Now

Noch bis Sonntag könnt ihr CONTROL Resonant bei Neuabschluss eines GeForce-Now-Ultimate-Jahresabos kostenlos erhalten. Das gilt sowohl für komplette Neuverträge als auch bei einem Wechsel vom Performance- auf den Ultimate-Plan. Nach Abschluss könnt ihr das regulär 59,99 Euro teure Resonant in eurer verknüpften Steam-Bibliothek freischalten und behaltet das Spiel somit auch dann, wenn ihr euer Abo nach einem Jahr auslaufen lasst.

Das GeForce-Now-Ultimate-Jahresabo ist mit 219,99 Euro allerdings auch kein Schnäppchen. Nvidia verspricht im Gegenzug jedoch das Leistungsäquivalent bis hoch zu einer RTX 5080. Unter der Voraussetzung, dass eine 100 MBit/s schnelle Internetverbindung vorhanden ist, ermöglicht der Dienst Streaming in 5K-Auflösung oder mit bis zu 360 FPS bei niedrigeren Auflösungen. Angesichts der im Zuge der KI-bedingten Chipkrise auch bei Grafikkarten beziehungsweise Computern im Allgemeinen enorm gestiegenen Hardwarepreise mutet allerdings selbst das kostspieligste Abopaket von Nvidia gar nicht mehr so teuer an.