Mac-App „Supercharge“ hat sich zur mächtigen Werkzeugsammlung entwickelt

Der Entwickler Sindre Sorhus hat seine App Supercharge in Version 1.7 veröffentlicht. Die in der Menüleiste platzierte Anwendung erweitert den Mac um eine stetig wachsende Sammlung an hilfreichen Funktionen.

Auf den ersten Blick präsentiert sich „Supercharge“ lediglich als Programm, das den schnellen Zugriff auf ausgewählte Funktionen über die Menüleiste erlaubt. Beispielsweise kann man hier schnell auf den Mac-Schreibtisch zugreifen, alle Fenster verstecken oder alle Programme beenden.

Seit dem Erscheinen der App hat der Entwickler deren Leistungsumfang jedoch stetig erweitert. Die Fülle und Vielseitigkeit der verfügbaren Funktionen zeigt sich beim Blick in die Einstellungen. Hier lassen sich zahlreiche, für das produktive Arbeiten am Mac enorm hilfreiche Funktionen und Tastenkürzel sowie zahlreiche Erweiterungen für das Kontextmenü des Finders aktivieren.

Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, das Tastenkürzel Befehl+Q in Befehl+Shift+Q zu ändern, um ein versehentliches Beenden von Programmen zu verhindern. Man kann per Tastaturbefehl schnell alle Fenster ausblenden oder festlegen, dass sich die Spaltenbreite von Finder-Fenstern an die Länge der darin vorhandenen Dateinamen anpasst.

Praktische Neuerungen mit Version 1.7

Die in Version 1.7 integrierten Neuerungen sind zum Teil auf Anregung der Nutzer hin entstanden. So können Anwendungen nun automatisch beendet werden, wenn man das letzte in ihr geöffnete Fenster schließt.

Zudem hat der Entwickler mit dem Update unter anderem die Möglichkeit hinzugefügt, Dateien im Finder per Rechtsklick (und dann über das Kontextmenü) sofort zu löschen, also den Papierkorb als Zwischenstation zu umgehen.

Eine weitere mit Supercharge 1.7 hinzugefügte Neuerung bietet die Möglichkeit, über einen Menüleisten- oder Kurzbefehl alle geöffneten Programme zu schließen.

Kostenlose Demo und Sonderpreis

Eine Demo-Version der App lässt sich kostenlos beim Entwickler laden. Die einzige Einschränkung gegenüber der Vollversion besteht hier darin, dass man alle zwölf Stunden daran erinnert wird, die App zu kaufen. Letzteres ist über Gumroad möglich. Dort wird „Supercharge“ momentan zum ermäßigten Preis von 7,30 Dollar angeboten.