RaidenDigit QuadDrive packt vier SSD-Module unter den Mac mini

Das Kickstarter-Projekt QuadDrive könnte auch für Besitzer eines neuen Mac mini von Interesse sein. Das hinter dem Angebot stehende Unternehmen reagiert auf den neu vorgestellten Apple-Rechner und will das Format seines SSD-Gehäuses an dessen kompaktes Format anpassen. Man habe sich dazu entschlossen, auf 12,7 Zentimeter Größe zu setzen, was der Kantenlänge des Mac mini M4 entspricht.

Das QuadDrive von RaidenDigit will besonders hohen Speicheranforderungen genügen und bietet Platz für insgesamt vier SSD-Module vom Typ NVMe. Mit der Option, bis zu vier NVMe-SSDs gleichzeitig zuanzusprechen, lässt sich der interne Speicher eines verbundenen Rechners um bis zu 32 TB erweitern. Dabei sollen Übertragungsraten von bis zu 40 Gbps möglich sein.

Allerdings unterstützt die in dem Gehäuse verbaute Elektronik maximal Thunderbolt 4. Dieses Detail dürfte Besitzern des mit der Basisversion des M4-Prozessors ausgestatteten Mac mini egal sein. Die leistungsfähigeren Prozessormodelle M4 Pro und M4 Max kommen allerdings mit Unterstützung für Thunderbolt 5 und somit sollte zumindest erwähnt werden, dass es inzwischen auch speziell für diese neue Schnittstellengeneration optimierte externe SSD-Gehäuse wie das Rocket XTRM5 von Sabrent gibt.

Blanko oder mit Speicher an Bord erhältlich

RaidenDigit will sein QuadDrive-Gehäuse vom Januar 2025 an ausliefern und hat dabei verschiedene Varianten im Programm. So lässt sich das Gehäuse leer einzeln ab 199 Dollar oder mit leichtem Nachlass auf den Einzelpreis auch als Dreierpaket vorbestellen.

Alternativ dazu kann man die SSD-Gehäuse auch mit passenden Speichermodulen ausgestattet und dann mit einer Gesamtkapazität von 16 oder 32 TB Speicher vorbestellen. Hier bewegen wir uns dann mit 1.899 Dollar und 4.999 Dollar aber in Preisregionen, in denen wir selbst lieber ein bereits verfügbares Produkt bestellen, als uns an eine Kickstarter-Voraussage binden würden.