„Stunde“: Eine einfache App zur Zeiterfassung am Mac

Mit der Mac-Anwendung „Stunde“ stellt der Entwickler Robin Naumann eine minimalistische Lösung zur Zeiterfassung zur Verfügung. Das kleine Programm wird direkt über die Menüleiste von macOS ausgeführt und richtet sich dem Entwickler zufolge unter anderem an Selbstständige, Studierende sowie alle sonstigen Mac-Besitzer, die ihre Zeit unkompliziert projektbezogen dokumentieren möchten.

Der Fokus habe bei der Entwicklung der App darauf gelegen, eine einfache und schnell verwendbare Lösung für diesen Zweck zu schaffen. Die Bedienoberfläche von „Stunde“ wurde möglichst einfach gehalten und beschränkt sich auf das Wesentliche. Die Anwendung funktioniert ohne aufwändige Konfiguration und ermöglicht direkt nach dem Start die Erfassung von Zeitabschnitten.

Die „Stunde“-App bietet die Möglichkeit, verschiedene Projekte anzulegen, die beim Klick auf das App-Symbol in der Menüleiste angezeigt werden. Ein direkter Wechsel zwischen diesen Projekten ist jederzeit per Mausklick möglich. Für tiefere Einblicke in Form von Diagrammen oder den Export der erfassten Daten kann zusätzlich ein separates Fenster zur Projektverwaltung geöffnet werden. Die Exportfunktion unterstützt die Ausgabe der erfassten Daten im CSV-Format, um eine darauf basierende Weiterverarbeitung oder Abrechnung zu ermöglichen.

Offener Quellcode und kostenlos nutzbar

Die „Stunde“-App ist quelloffen und kann kostenlos verwendet werden. Der Vertrieb der App läuft über den Mac App Store, während der Quellcode der Anwendung auf der Webseite des Entwicklers geladen werden kann. Interessierte Nutzer mit entsprechendem Know-how haben so beispielsweise die Möglichkeit, eigene Anpassungen vorzunehmen.

Unabhängig von diesem kostenlosen Angebot freut sich der Entwickler über Spenden und die Unterstützung bei der Weiterarbeit an der App. Die diesbezüglich möglichen Optionen findet ihr hier aufgelistet.