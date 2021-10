Stumme Benachrichtigungen: Neue E-Mails unter iOS 15 und iPadOS 15

Der Support-Eintrag #HT212843 („E-Mail-Benachrichtigungen auf iPhone, iPad oder iPod touch anpassen“) richtet sich an Anwender, die seit dem System-Update nicht mehr benachrichtigt werden, wenn neue E-Mails auf ihren Mobilgeräten eintreffen. Hier empfiehlt Apple einen Abstecher in die Benachrichtigungs-Einstellungen zu unternehmen, da nach dem Update hier zusätzliche Handgriffe notwendig sein können, ehe es bei neuen E-Mails wieder wie gewohnt klingelt.

Benachrichtigungs-Probleme scheint es auch mit der E-Mail-Applikation Apples zu geben. Darauf geht Apple in einem frisch veröffentlichten Hilfe-Artikel ein, der bislang allerdings nur im englischen Original und noch nicht in einer deutschen Übersetzung bereitsteht.

Auch wir haben seit Freigabe von iPadOS 15 und iOS 15 am 20. September ordentliche Probleme mit dem Handling der Benachrichtigungen durch die neuen Betriebssysteme. Diese betreffen aber vor allem die Fokus-Funktion, die Gesprächspartner in der Nachrichten-App beharrlich darauf aufmerksam macht, dass unsere Geräte stumm geschaltet sind und daher keine Nachrichten anzeigen können – ob wohl dies nicht der Fall.

