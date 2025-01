Studie: Jugendliche misstrauen Tech-Konzernen und KI-Inhalten

Eine aktuelle Untersuchung der amerikanischen Non-Profit-Organisation Common Sense Media zeigt, dass viele Jugendliche großen Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von Technologieunternehmen haben. Laut der Studie, die auf einer Umfrage unter mehr als 1.000 Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren basiert, glauben rund 64 Prozent der Befragten nicht, dass Tech-Konzerne ihr Wohlbefinden ausreichend berücksichtigen. 62 Prozent gehen davon aus, dass wirtschaftliche Interessen Vorrang vor der Sicherheit der Nutzer haben.

Wenig Vertrauen in verantwortungsvollen KI-Einsatz durch Tech-Konzerne

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen gibt an, wenig Vertrauen darin zu haben, dass Technologieunternehmen ethische und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen (53 %) oder ihre persönlichen Daten ausreichend schützen (52 %). Ähnlich skeptisch sind sie, wenn es um die Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzergruppen geht: 51 Prozent trauen den Konzernen hier nur eingeschränkt.

Generative KI als Unsicherheitsfaktor

Ein weiterer Aspekt der Untersuchung betrifft das Vertrauen in generative Künstliche Intelligenz (KI). 47 Prozent der Jugendlichen haben wenig bis kein Vertrauen, dass Unternehmen verantwortungsbewusste Entscheidungen über den Einsatz von KI in ihren Produkten treffen. 39 Prozent derjenigen, die generative KI bereits für schulische Zwecke genutzt haben, haben Fehler oder Ungenauigkeiten in den Ergebnissen bemerkt.

Viele Jugendliche befürchten, dass der zunehmende Einsatz von KI ihre Fähigkeit, vertrauenswürdige Informationen zu erkennen, beeinträchtigt. 35 Prozent sind der Ansicht, dass KI-Systeme es erschweren, die Authentizität von Inhalten im Internet einzuschätzen.

Forderung nach mehr Transparenz

Angesichts dieser Skepsis sprechen sich viele Jugendliche für stärkere Schutzmaßnahmen aus. 74 Prozent halten es für wichtig, dass generative KI-Systeme den Nutzern abraten, persönliche Informationen zu teilen. Ebenso viele unterstützen Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz, etwa durch klare Hinweise auf mögliche Fehler oder Verzerrungen in KI-generierten Inhalten. 73 Prozent plädieren dafür, dass durch KI erstellte Inhalte eindeutig gekennzeichnet oder mit Wasserzeichen versehen werden.