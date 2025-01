Streaming: Spotify-Kritik „absurd und unbegründet“

Spotify hat sich deutlich gegen Behauptungen zur Wehr gesetzt, die die Vergütung von Musikstreams in Frage stellen. Wie eine Sprecherin des Musik-Streaming-Dienstes gegenüber ifun.de erklärte, würde kein Streamingdienst eine feste Zahlung pro Stream vornehme, da dies das Engagement der Nutzer senken würde.

10 Milliarden für die Musikindustrie

Stattdessen setze Spotify darauf, die Gesamtverweilzeit der Nutzer zu erhöhen und sie zur Nutzung des kostenpflichtigen Abonnements zu bewegen. Diese Strategie führe dazu, dass Spotify bei den Gesamtausschüttungen eine Spitzenposition einnehme.

In einem aktuellen Blogeintrag gibt Spotify zudem an, 2024 insgesamt 10 Milliarden Dollar an die Musikbranche ausgezahlt zu haben. Seit der Gründung seien es fast 60 Milliarden Dollar gewesen. Besonders betont wird, dass ein großer Teil der Premium-Abonnenten zuvor das kostenlose, werbefinanzierte Angebot genutzt habe, was langfristig zu höheren Umsätzen führe.

[…] Die Behauptungen sind absurd und unbegründet. Kein Streaming Service zahlt pro Stream, weil dieser Ansatz die Services dazu verleiten würde, Streams auf ihrer eigenen Plattform zu minimieren. […]

Wachstum und Monetarisierung

Spotify sieht sich als treibende Kraft hinter der Monetarisierung der Musikbranche. Laut eigener Darstellung sei die Zahl der zahlenden Musikstreaming-Nutzer in den vergangenen Jahren stark gewachsen und könnte langfristig die Marke von einer Milliarde erreichen. Das Unternehmen verweist auf sein Modell der personalisierten Empfehlungen und exklusiven Features wie den AI-DJ oder das Jahresrückblick-Format „Wrapped“, das die Nutzerbindung stärke.

Ein weiterer Fokus liegt auf internationalen Märkten. Spotify hebt hervor, dass Investitionen in Länder wie Indien, Brasilien und Nigeria inzwischen Erfolge zeigten. Zudem sei das Unternehmen für unabhängige Musiker von Bedeutung. Während 2014 noch etwa 10.000 Künstler mindestens 10.000 Dollar pro Jahr über Spotify verdienten, seien es heute weit mehr, die jährlich über 100.000 Dollar erwirtschaften.

Spotify betont, dass diese Entwicklung kein Zufall sei, sondern das Ergebnis eines langfristigen Plans, um die Zahlungsbereitschaft für Musik weltweit zu erhöhen.

Die grobe Zusammenfassung, die sich zwischen den Zeilen herauslesen lässt: Nicht wir zahlen den Künstlern zu wenig Geld, die Musikindustrie leitet zu wenig Geld an die Musiker weiter.