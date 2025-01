Musikstreaming: Apple Music bezahlt doppelt so viel wie Spotify

Der Musikvermarkter Duetti fasst in seinem „Music Economics Report“ verschiedene auf das Thema Musik bezogene Wirtschaftszahlen des Jahres 2024 zusammen. Von besonderem Interesse ist hier natürlich zunächst, wie gut oder schlecht die einzelnen Musikdienste die Wiedergabe von Songs vergüten.

Wenn wir nur auf die nackten Zahlen blicken, steht Amazon auf dieser Rangliste ganz oben. Für 1.000 über Prime Music wiedergegebene Streams erhalten Künstler 8,80 Dollar. Das sind gut 40 Prozent mehr als die Musiker bei Apple Music erhalten, wo 1.000 gestreamte Songs mit 6,20 Dollar vergütet werden.

Aber es geht auch deutlich schlechter. So zahlt YouTube für 1.000 Musikstreams nur 4,80 Dollar und am untersten Ende der Leiter finden wir Spotify, wo es den vergleichsweise winzigen Betrag von 3 Dollar für 1.000 Streams gibt.

Bei Spotify macht’s die Masse

Was diese Zahlen allerdings nicht widerspiegeln ist die Tatsache, dass Spotify für die Künstler dennoch ein attraktiver Partner sein dürfte, weil der Anbieter deutlich mehr Streams ausliefert als seine Konkurrenz. Spotify ist nicht nur in extrem vielen Ländern als Marktführer präsent, sondern verzeichnet zudem auch ein hohes Aufkommen an Nutzern, die im Preis reduzierte Abo-Varianten oder ein werbefinanziertes, kostenloses Spotify-Konto nutzen. Zudem bietet Spotify mit dem Discovery Mode ein Förderprogramm für Künstler an. Dies rechtfertigt jedoch kaum, dass Spotify den Preis für sein Abonnement stetig erhöht, die Auszahlungen an Künstler jedoch sinken.

Für Mainstream-Musik gibt es weniger Geld

Weit abgeschlagen ist auf jeden Fall TikTok, wenn es um die damit verbundenen Einnahmen geht. Duetti zufolge erhalten Künstler hier gerade mal 50 Cent für 1.000 Wiedergaben, und auch der damit verbundene Werbeeffekt werde deutlich überschätzt. So ist die Veröffentlichung dort höchstens bei einem Prozent aller Titel mit einem viralen Erfolg verbunden. Nur wiederum 15 Prozent davon führen am Ende tatsächlich zu einem Anstieg der Abrufzahlen bei Musikdiensten.