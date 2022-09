Streaming: Frauenfußball, Im Westen nichts Neues, Severance 2

Die Telekom will mit der Frauenfußball-Offensive von der großen Nachfrage profitieren, die sich zuletzt im Rahmen der Fußball-EM der Frauen abzeichnete. Alle Spiele werden sich über MagentaSport auf MagentaTV beziehungsweise über das Online-Portal Magentasport.de oder über die MagentaSport-Applikation abrufen lassen. Erstes Spiel ist die Begegnung Frankfurt vs. FC Bayern München 16. September. Die Übertragung aus dem Deutsche Bank Park in Frankfurt startet um 19:00 Uhr.

