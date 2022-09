AirPods Pro 2: Neue Funktionen und viele offene Fragen

Die neuen AirPods Pro 2 gehen an diesem Freitag in den Verkauf.

In Sachen Funkstandard verstehen sich die neuen AirPods Pro auf die aktuellste Bluetooth-Implementierung Bluetooth 5.3, dies geht aus den technischen Daten der AirPods Pro 2 eindeutig hervor. Nicht genannt wird hingegen die Unterstützung von LE Audio . Der recht junge Standard der Bluetooth Special Interest Group würde Massen-Übertragungen von einem Sender an nahezu beliebig viele Ohrhörer ermöglichen, wird von Apple derzeit aber noch nicht angeführt.

Unklar ist etwa wie es um die Unterstützung der verlustfreien Musikwiedergabe bestellt ist. Allem Anschein nach sind die neuen AirPods Pro 2 nicht in der Lage Apple Music Lossless wiederzugeben. Zwar hat Apple die entsprechenden Hilfedokumente noch nicht aktualisiert, führt andererseits jedoch auch nirgends eine neue Unterstützung an.

