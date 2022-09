Baseus: Hardware-Aktion auf drei ungewöhnliche Lade-Accessoires

Die flache Powerbank des Anbieters, die hervorragend in die Laptop-Fächer typischer Rucksäcke passen sollte, bietet ebenfalls zwei USB-C und zwei USB-A-Ports an und stellt eine beeindruckende Ladeleistung von bis zu 100 Watt zur Verfügung.

Die Kabelverlängerung für den Schreibtisch kombiniert eine Schuko-Steckdose mit zwei USB-C-Ports und zwei USB-A-Buchsen. Insgesamt bietet das Netzteil eine Ladeleistung von 65 Watt an, die bei gleichzeitiger Nutzung beider USB-C-Ports je 45 Watt bzw. 20 Watt zur Verfügung stellt. Also ausreichend um iPhone und MacBook zu laden.

