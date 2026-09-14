Fester Kostenpunkt im Haushalt
Streaming: Fast jeder zweite Haushalt zahlt für mehrere Dienste
Trotz wiederholter Preiserhöhungen bei zahlreichen Anbietern sind kostenpflichtige Streaming-Dienste inzwischen in einem Großteil der deutschen Haushalte angekommen. Bei jüngeren Erwachsenen ist mindestens ein Abonnement inzwischen nahezu selbstverständlich. Gleichzeitig bezahlen immer mehr Haushalte für mehrere Dienste parallel.
Das geht aus einer aktuellen Studie der Postbank hervor. Der Untersuchung zufolge nutzen 72 Prozent der Deutschen mindestens einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst. Bei den 18- bis 39-Jährigen liegt der Anteil mit 90 Prozent noch deutlich höher.
Die Grafiken stammen von der Postbank. Die Untersuchung berücksichtigt kostenpflichtige Streaming-Inhalte aus den Bereichen Serien, Filme, Sport und Musik.
Mehrere Abos werden zum Normalfall
Viele Nutzer beschränken sich dabei nicht auf einen einzelnen Anbieter. Fast die Hälfte der Haushalte bezahlt mittlerweile für mindestens zwei Streaming-Dienste. Mehr als jeder fünfte Haushalt hat sogar drei oder mehr kostenpflichtige Angebote abonniert.
Mehrere parallel laufende Abonnements verstärken zugleich die Auswirkungen von Preiserhöhungen. Bereits stetige kleinere Preisänderungen erhöhen die monatlichen Gesamtkosten letztendlich spürbar. Teilweise lässt sich dies durch die Nutzung von Kombi-Paketen mit längeren Laufzeiten abfedern.
Streaming bei Jüngeren nahezu selbstverständlich
Kostenpflichtiges Streaming ist erwartungsgemäß bei jüngeren Menschen deutlich stärker verbreitet. Während neun von zehn Personen unter 40 Jahren kostenpflichtige Angebote nutzen, sind es bei den Befragten ab 40 Jahren 63 Prozent. Entsprechend verzichten in der jüngeren Gruppe lediglich zehn Prozent vollständig auf kostenpflichtiges Streaming, bei den Älteren sind es 37 Prozent.
Bei der Nutzungsdauer fallen die Unterschiede zwischen den Altersgruppen dagegen deutlich geringer aus. 35 Prozent der unter 40-Jährigen kommen auf mehr als acht Stunden pro Woche. Bei den ab 40-Jährigen liegt dieser Anteil mit 29 Prozent nur wenig darunter..
Bei besonders intensiver Nutzung verschwindet der Altersunterschied sogar vollständig. Sowohl bei den jüngeren als auch bei den älteren Befragten verbringen jeweils zehn Prozent mehr als 15 Stunden pro Woche mit kostenpflichtigen Streaming-Inhalten.
Unterhaltungs-Aktien sind in der Krise ein relativ sicheres Investment.
Die Masse möchte abgelenkt sein.
Wenn Filme und Serien gucken ein Hobby ist. Fährt man ja auch mit Streaming deutlich besser und günstiger egal wie oft sie den Preis erhöhen und auch wenn man mehrere Anbieter hat. Denn kaufen kann man das alles nicht für den gleichen Preis. Und wenn jetzt dann eine antwortet es gehöre ihm dann nicht. Dann überlege aber auch mal, wie oft er diese Sachen alle noch mal gucken wird. Und im Einzelfall, für den besonders guten Film, kann man den immer noch später, wenn er älter ist zum Beispiel bei Apple für 3,99 € kaufen, klappt meist ganz gut, wenn er nicht sowieso im Streaming weiterhin vorhanden ist
Da bin ich voll und ganz bei dir , ich muss keine Filme / Musik besitzen und wenn doch kauf ich mir mal einen Film für 3,99 bei Apple. Kommt aber sehr selten vor .
Dann ist er aber immer noch nicht dein Eigentum. Du kannst ihn nicht in jedem Land (Urlaub) anschauen, kannst ihn nicht verleihen, verschenken, verkaufen, oder als Datei auf diversen Geräten ansehen. Du darfst ihn dir auch nur so lange ansehen, wie Apple die Rechte daran hat. Du hast maximal das befristete Nutzungsrecht gekauft.
Sehe ich genau so. Es gibt ja auch Mietwohnungen und Mietautos, muss jeder für sich entscheiden.
HBO Max, Disney+, Netflix, Prime Video, Spotify, Apple Music
Nur so als Tipp: behalte das besser für dich. Auf die meisten Menschen wirkt das ein bisschen merkwürdig .
Warum soll das merkwürdig sein? Und warum auf die meisten Menschen? Laut der Studie gibt es eben viele die mehrere Services parallel haben. Andere haben 5 Autos, jeden sein Spaß.
Warum 2 mal Musik? Oder ist das für dein Kind oder Partner?
Aktuell Netflix gegen paramount getauscht. Die haben gerade richtig viel cooles. Und mobland Staffel 2 kommt bald
Wo Youtube Premium? :-)
Obwohl dann wär schon 3x Musik :-D
Dabei muss man doch nur fürs Usenet zahlen :)
Sick!
Kein Wunder wenn uns die KI demnächst übernimmt :-/
Nun, ich zahle für keinen einzigen solcher Dienste.
Naja, de facto zahlen wir alle in DE für so einen Dienst, wenn man die ARD, ZDF und arte Mediatheken dazu zählen würde.
Diese Mediatheken sind sogar werbefrei. Dazu gibt es sogar noch sehr sehr viele analoge streams aller Couleur (werbefrei) und auch noch analoge Musikkanäle. Nicht zu vergessen sind die vielen Informationen aus aller Welt in Wort und Bild (werbefrei). Habe ich schon die vielen Open-air-Veranstaltungen in ganz Deutschland, meistens kostenlos, erwähnt?
Und das alles für 18,36€ mtl.
Dienste für die ich zahle, weil ich sonst für 6 Monat in den Bau gehe (Obwohl keine Rechtsgrundlage gegeben ist), kannst du nicht dazu rechnen.
Freiwilllig ist da nur, dass ich lieber zahle, wenn der sogenannte Gerichtsvollzieher mir schreibt, als dass ich für 6 Monate in den Knast gehe, auch wenn das dauerhaft günstiger/praktischer wäre.
Ich habe meine Piratenhut aus dem Keller geholt.
Ich spendiere dir ein Holzbein – hab eins übrig.
Wir hatten Netflix von Anfang an. Aber von den ursprünglichen 9,90 jetzt auf 22€ gehen wir nicht mehr mit. Das ist uns zu heftig und fliegt jetzt raus.
Wir haben jetzt Disney für 6 Monate zu 12€ und danach wird es wohl nur noch PrimeVideo bleiben. Da zahlen wir dann die 3€ für die Werbefreiheit, aber das war’s.
Wer mehr Dienste hat und das nutzt, soll weiterhin Spaß haben; bei uns war mit Überschreitung der 20€ die Grenze erreicht. 260€ im Jahr sind Zuviel Geld. Mehr, als die GEZ für Fernsehen und Radio verlangt …
Waipu tv Perfect plus mit Netflix Standard ohne Werbung Jahrespaket für 14,74€ monatlich
Geht ja schnell – Komplettpaket bei Apple für die ganze 6 köpfige Familie, Prime für Lieferungen und Videos. 2 Abos, viel zu viel Geld im Jahr :)
Aber auch viel Spaß wenn man Filme und Serien mag
Zuvor hatte ich auch mehrere Abos auf einmal. Heute sehe ich es nicht mehr ein. Mittlerweile abonniere ich immer die günstigsten Optionen und gerne auch mit Werbung. Und statt 3/4/5 Abos zu haben rotiere ich monatlich zwischen den Streamingdiensten. Und hin und wieder gibt es mal Aktionen bei denen man mehrere Monate oder ein Jahr kostenlos schauen kann
Ich habe unter anderem DAZN und WOW, damit ich alle Schalkespiele gucken kann.
Bei uns schaut die ganze (erweiterte) Family vom Kleinkind bis zum Opa für 55,- für 6 Services (Apple, HBO, Disney, Prime, Netflix und SkyX). Ich könnte aber alle aufgeben, wenn’s sein muss, nur nicht Spotify („Music was my first love“). :)))
Wir haben Waipu inkl. Netflix für einen sehr guten Preis. AppleTV wird immer nur gebucht, wenn man was bestimmtes schauen möchte.
@ifun
Was war falsch an meinem Kommentar das er gelöscht wurde?