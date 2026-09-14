Trotz wiederholter Preiserhöhungen bei zahlreichen Anbietern sind kostenpflichtige Streaming-Dienste inzwischen in einem Großteil der deutschen Haushalte angekommen. Bei jüngeren Erwachsenen ist mindestens ein Abonnement inzwischen nahezu selbstverständlich. Gleichzeitig bezahlen immer mehr Haushalte für mehrere Dienste parallel.

Das geht aus einer aktuellen Studie der Postbank hervor. Der Untersuchung zufolge nutzen 72 Prozent der Deutschen mindestens einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst. Bei den 18- bis 39-Jährigen liegt der Anteil mit 90 Prozent noch deutlich höher.

Die Grafiken stammen von der Postbank. Die Untersuchung berücksichtigt kostenpflichtige Streaming-Inhalte aus den Bereichen Serien, Filme, Sport und Musik.

Mehrere Abos werden zum Normalfall

Viele Nutzer beschränken sich dabei nicht auf einen einzelnen Anbieter. Fast die Hälfte der Haushalte bezahlt mittlerweile für mindestens zwei Streaming-Dienste. Mehr als jeder fünfte Haushalt hat sogar drei oder mehr kostenpflichtige Angebote abonniert.

Mehrere parallel laufende Abonnements verstärken zugleich die Auswirkungen von Preiserhöhungen. Bereits stetige kleinere Preisänderungen erhöhen die monatlichen Gesamtkosten letztendlich spürbar. Teilweise lässt sich dies durch die Nutzung von Kombi-Paketen mit längeren Laufzeiten abfedern.

Streaming bei Jüngeren nahezu selbstverständlich

Kostenpflichtiges Streaming ist erwartungsgemäß bei jüngeren Menschen deutlich stärker verbreitet. Während neun von zehn Personen unter 40 Jahren kostenpflichtige Angebote nutzen, sind es bei den Befragten ab 40 Jahren 63 Prozent. Entsprechend verzichten in der jüngeren Gruppe lediglich zehn Prozent vollständig auf kostenpflichtiges Streaming, bei den Älteren sind es 37 Prozent.

Bei der Nutzungsdauer fallen die Unterschiede zwischen den Altersgruppen dagegen deutlich geringer aus. 35 Prozent der unter 40-Jährigen kommen auf mehr als acht Stunden pro Woche. Bei den ab 40-Jährigen liegt dieser Anteil mit 29 Prozent nur wenig darunter..

Bei besonders intensiver Nutzung verschwindet der Altersunterschied sogar vollständig. Sowohl bei den jüngeren als auch bei den älteren Befragten verbringen jeweils zehn Prozent mehr als 15 Stunden pro Woche mit kostenpflichtigen Streaming-Inhalten.