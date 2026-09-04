Alternative zur Direktbuchung
Streaming-Pakete: MagentaTV und Waipu.tv locken mit Aktionspreisen
Ständige Preiserhöhungen bei Streamingdiensten lassen Nutzer zunehmend nach Alternativen suchen. Eben erst hat Netflix wieder an der Preisschraube gedreht. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Abokosten nahezu verdoppelt. Am konsequentesten dürfte es sein, den Zugang zu einem Videodienst ausschließlich auf Monatsbasis zu buchen. Man bezahlt nur dann, wenn man konkret etwas sehen will, und kündigt vor der nächsten Verlängerung.
MagentaTV bündelt fünf Streamingdienste
Wer Videodienste wie Netflix oder Disney+ regelmäßig nutzt, für den können die Paketangebote verschiedener Anbieter interessanter sein. Insbesondere, wenn man dabei, wie aktuell bei der Telekom und bei Waipu.tv, zu Sonderkonditionen abschließen kann.
Das derzeit interessanteste Angebot stellt, soweit wir das überblicken, das MegaStream-Paket von MagentaTV dar. Enthalten sind Live-TV sowie die Abo-Inhalte von MagentaTV+, Netflix, Disney+, Apple TV und RTL+ für monatlich 22,50 Euro. Voraussetzung ist allerdings ein Neuabschluss mit 24 Monaten Laufzeit.
Streaming-Pakete für Neukunden günstiger
Regulär kostet das MegaStream-Paket 30 Euro im Monat. Bei einer Laufzeit von zwei Jahren sind die ersten sechs Monate für Neukunden kostenlos. In diesem Preis sind die Standard-Abos von Netflix und Disney+, also die Varianten ohne Werbung, enthalten.
Langfristig wird sich die Preiserhöhung von Netflix allerdings auch in den Streaming-Paketen der Telekom niederschlagen. Wie das Unternehmen mitteilt, kostet Netflix Standard in Verbindung mit MagentaTV Flex oder Smart nur noch bis zum 1. November 2026 monatlich 13,99 Euro, danach 15,99 Euro. Mit MagentaTV SmartStream liegt der Preis bei 11 Euro monatlich. Damit gewinnt das MegaStream-Paket mit längerer Laufzeit preislich zusätzlich an Attraktivität.
Waipu.tv halbiert auch Paketpreise
Bei Waipu.tv bekommt man Netflix Premium günstiger als bei einer direkten Buchung über Netflix. Wer den IPTV-Dienst ohnehin nutzt, kann auch bei den günstigeren Netflix-Tarifen von den Paketpreisen profitieren. Der Anbieter hat die Preise für seine Streaming-Pakete vorübergehend um 50 Prozent reduziert.
Bei einem Jahresabonnement ist Waipu.tv Perfect Plus allein ab 6 Euro im Monat erhältlich. In Kombination damit wird Netflix Premium besonders interessant. Während man hierfür bei Netflix selbst inzwischen 21,99 Euro bezahlt, bekommt man den Videodienst zusammen mit Waipu.tv Perfect Plus bereits für 17,74 Euro im Monat.
Magenta TV hat sich seit den letzten Monaten sehr stark verbessert. Ich habe keine Abstürze oder Verbindungsprobleme mehr gehabt, die letztes Jahr doch noch recht oft vor kamen.
Über die Apple TV App auch so gut wie keine Probleme. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte und nicht zeitgleich mit jemand anderem im Haushalt schauen will ist gut dabei mit den Paketen. Habe noch die Apple TV Fernbedienung für magenta die beleuchtet ist und für 25 Euro ein echtes Schnäppchen ist gegen die Originale.
Der Preis ist zu teuer ich zahle keine 17 Euro sondern 12
17€ sind auch vollkommen ok dafür, ich zahle auch 12€, aber das war ein spezielles Angebot.
Schön wäre wenn man magenta tv und rtl+ weglassen könnte und dann für Netflix und Disney nur 7€ zahlt. ;)
Was auch schön wäre, wenn man nur Netflix in 4k für zwo chuck banch niklo dazu bekommt.
Noch schöner wäre es würde nichts kosten und aus Steuergeld finanziert – aber halt nein, dann würde ich es ja doch bezahlen und vermutlich wäre die SPD an der macht – doch nicht so gut
Nein bitte nicht!!!
MagentaTV muss ja bei den Preisen mit seinen Werbepartner richtig fette Verträge haben.
Vermutlich verscherbeln sie fleißig die kompletten Sehgewohnheiten ihrer Kunden – und das inkludierte HD+ kommt dabei auch mit sämtlichen Gängelung (kein Überspringen der Werbung, etc.) daher.
So oder so scheint es für die Telekomiker ein lohnendes Geschäft zu sein.
Man könnte auch einfach seinen Mund halten und nicht an allem rumnörgeln + herabwürdigen den Namen vergeben. Wenn du Probleme mit der Telekom hast und MagentaTV nicht magst ignoriere es doch einfach als deinen Senf hier dazu zu geben und alles schlecht zu reden. Es ist nun mal günstiger, wenn du es aus irgendeinem Grund nicht nutzen kannst oder willst lass es einfach gut sein. Schlimm wirklich heutzutage dass jeder schlecht reden muss was seiner Meinung nach irgendwie nicht in Ordnung ist.
Schau dir den Namen doch an.
Ist mir auch aufgefallen. Während ich bei einem öffentlich rechtlichen Sender bei waipu.tv spulen konnte ging das zur gleichen Zeit beim gleichen Sender bei Magenta TV nicht. Auch das Springen an den Anfang geht bei der Telekom oft nicht.
Waipu.tv habe ich ausprobiert für einen Monat. Danach nie wieder. So unterschiedlich sind die Geschmäcker.
Empfehle SmartStream wenn man Apple TV sowieso hat.
Mit Upgrade bei Netflix und Disney hat man dann das gleiche für 30€ aber ohne die Vertragslaufzeit