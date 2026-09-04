Streaming-Pakete: MagentaTV und Waipu.tv locken mit Aktionspreisen

Ständige Preiserhöhungen bei Streamingdiensten lassen Nutzer zunehmend nach Alternativen suchen. Eben erst hat Netflix wieder an der Preisschraube gedreht. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Abokosten nahezu verdoppelt. Am konsequentesten dürfte es sein, den Zugang zu einem Videodienst ausschließlich auf Monatsbasis zu buchen. Man bezahlt nur dann, wenn man konkret etwas sehen will, und kündigt vor der nächsten Verlängerung.

MagentaTV bündelt fünf Streamingdienste

Wer Videodienste wie Netflix oder Disney+ regelmäßig nutzt, für den können die Paketangebote verschiedener Anbieter interessanter sein. Insbesondere, wenn man dabei, wie aktuell bei der Telekom und bei Waipu.tv, zu Sonderkonditionen abschließen kann.

Das derzeit interessanteste Angebot stellt, soweit wir das überblicken, das MegaStream-Paket von MagentaTV dar. Enthalten sind Live-TV sowie die Abo-Inhalte von MagentaTV+, Netflix, Disney+, Apple TV und RTL+ für monatlich 22,50 Euro. Voraussetzung ist allerdings ein Neuabschluss mit 24 Monaten Laufzeit.

Streaming-Pakete für Neukunden günstiger

Regulär kostet das MegaStream-Paket 30 Euro im Monat. Bei einer Laufzeit von zwei Jahren sind die ersten sechs Monate für Neukunden kostenlos. In diesem Preis sind die Standard-Abos von Netflix und Disney+, also die Varianten ohne Werbung, enthalten.

Langfristig wird sich die Preiserhöhung von Netflix allerdings auch in den Streaming-Paketen der Telekom niederschlagen. Wie das Unternehmen mitteilt, kostet Netflix Standard in Verbindung mit MagentaTV Flex oder Smart nur noch bis zum 1. November 2026 monatlich 13,99 Euro, danach 15,99 Euro. Mit MagentaTV SmartStream liegt der Preis bei 11 Euro monatlich. Damit gewinnt das MegaStream-Paket mit längerer Laufzeit preislich zusätzlich an Attraktivität.

Waipu.tv halbiert auch Paketpreise

Bei Waipu.tv bekommt man Netflix Premium günstiger als bei einer direkten Buchung über Netflix. Wer den IPTV-Dienst ohnehin nutzt, kann auch bei den günstigeren Netflix-Tarifen von den Paketpreisen profitieren. Der Anbieter hat die Preise für seine Streaming-Pakete vorübergehend um 50 Prozent reduziert.

Bei einem Jahresabonnement ist Waipu.tv Perfect Plus allein ab 6 Euro im Monat erhältlich. In Kombination damit wird Netflix Premium besonders interessant. Während man hierfür bei Netflix selbst inzwischen 21,99 Euro bezahlt, bekommt man den Videodienst zusammen mit Waipu.tv Perfect Plus bereits für 17,74 Euro im Monat.