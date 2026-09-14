Gatterie organisiert Fotos und Dateien lokal auf dem Mac

Gatterie richtet sich an Nutzer, die ihre Fotosammlung lokal verwalten, anstatt externe Dienste wie die iCloud-Mediathek zu verwenden. Die App greift auf die vorhandene Ordnerstruktur zu und stellt deren Inhalte in einer visuellen Bibliothek dar. Zuletzt hatten wir mit Iris ein vergleichbares Projekt vorgestellt.

Gatterie befindet sich momentan noch in der Testphase. Interessierte Nutzer können sich über TestFlight daran beteiligen. Die Anwendung soll nach Abschluss der Testphase zum Einmalpreis von 29,99 Euro angeboten werden.

145 Dateiformate unterstützt

Während die Bildverwaltung im Mittelpunkt steht, kann Gatterie auch mit anderen Dateitypen umgehen. Nach Angaben des Entwicklers unterstützt die App insgesamt 145 Dateiformate und kann unter anderem Videos, PDF-Dateien und Office-Dokumente darstellen. Auch ein 3D-Viewer ist integriert. Unterstützte Modelle können gedreht und vergrößert werden, vorhandene Materialien und Texturen lassen sich ebenfalls anzeigen.

Interessant dürfte das Konzept vor allem für Nutzer sein, die ihre Bilder klassisch in Ordnern verwalten und dennoch eine erweiterte Galerieansicht nutzen wollen. Gatterie stellt die vorhandenen Dateien nicht nur mit Vorschaubildern dar, sondern bietet auch eine zeitliche Ansicht, um größere Sammlungen zu durchstöbern.

Lokale KI für Bilder und Beschreibungen

Optional kann Gatterie Bilder mithilfe lokal ausgeführter KI-Modelle analysieren. Auf diesem Weg lassen sich beispielsweise Schlagwörter und Bildbeschreibungen erzeugen. Auch Textentwürfe auf Basis eines Bildes können dem Entwickler zufolge erstellt werden. Hierfür kann die App mit Anwendungen wie Bionic, LM Studio oder Ollama zusammenarbeiten.

Die öffentliche Beta-Version von Gatterie kann kostenlos über Apples TestFlight-System ausprobiert werden. Voraussetzung ist ein Mac mit Apple-Prozessor. Der Entwickler möchte vor der regulären Veröffentlichung vor allem Rückmeldungen aus dem praktischen Einsatz sammeln.

Auch für iPhone und iPad

Daneben steht eine separate experimentelle Beta für iPhone und iPad zur Verfügung, deren Funktionsumfang gegenüber der Mac-Version jedoch eingeschränkt ist.