BlizzCon 2026: Diablo 5, StarCraft Shooter, Netflix Serie und vieles mehr

Am vergangenen Wochenende hat Blizzard Entertainment seine alljährliche Hausmesse BlizzCon im kalifornischen Anaheim abgehalten. Während sich das Unternehmen in den letzten Jahren noch auf der Gamescom gezeigt hatte, verzichtete Blizzard dieses Jahr komplett auf einen Messeauftritt in Köln und hat stattdessen seine eigene Convention genutzt um einen ganzen Katalog an Neuvorstellungen und Ankündigungen zu zeigen.

StarCraft: Open-World Shooter angekündigt

Bereits seit Monaten wird über ein neues Projekt im StarCraft Universum spekuliert. Nun hat Blizzard die Katze aus dem Sack gelassen und einen Open-World Shooter für 2030 angekündigt. Bis zum finalen Release ist es also noch lange hin, die Entwickler heizen die Stimmung jedoch schon jetzt mit einem Teaser an und erinnern Fans an die grausame Herrschaft von Arcturus Mengsk über das Terranische Dominion.

Diablo 4 und 5

In Diablo 4 kehrt nicht nur Deckard Cain zurück, sondern im kommenden Jahr ebenso die aus Diablo 2 bekannte Amazone. Die Fernkämpferin nutzt nicht nur Bögen und Armbrüste, sondern kann ihre Gegner auch mit mächtigen Wurfspeeren auf Abstand halten. Weiterhin wurde für den morgigen Dienstag eine Switch 2 Version angekündigt, während Mac Gamer weiterhin auf Cloudgaming Dienste wie etwa GeForce Now ausweichen müssen.

Darüber hinaus hat Blizzard schon jetzt den Nachfolger Diablo 5 angekündigt. Aber auch dessen Veröffentlichung steht noch in weiter Ferne und ist erst für das Frühjahr 2029 geplant. Ihr werdet euch also noch eine ganze Weile gedulden müssen, ehe ihr den Höllenherrscher höchst selbst aus der Spielwelt Sanktuario vertreiben könnt.

Ebenso wurde während der BlizzCon eine Animationsserie in Kooperation mit dem Streamingdienst Netflix angekündigt. Über Charaktere und Handlung schweigt sich das Studio jedoch bisher noch aus.

Overwatch: Neuer Healer Doctrine

Der Hero-Shooter Overwatch 2 soll im laufe der kommenden Monate noch eine ganze Reihe neuer Helden erhalten. Den Anfang macht dabei Doctrine, der mit dem Start der Season 5 am 6. Oktober mit ins Kader aufgenommen wird.

Doctrine ist ein neuer Support Charakter, der mit seinem Eternal Scepter Gegner verwunden und Teammitglieder heilen kann und zusätzlich Drohnen mit ins Feld führt, mit denen er Mitspielern einen Schadensbonus und weitere Heilung verleihen kann. Seine Ultimate Fähigkeit ist ein Drohnenschwarm, der kurzzeitig die maximalen Lebenspunkte von Gegnern im Umkreis verringert, während Teammitglieder einen Lebenspunktebonus erhalten.

World of Warcraft: The Last Titan

Das Open-World Rollenspiel World of Warcraft wird als unsterblicher Evergreen natürlich ebenfalls weiterhin von Blizzard gepflegt und wird mit The Last Titan im kommenden Jahr eine neue Erweiterung erhalten, die euch nach Nordend führt.

World of Warcraft: Forever

Auch für Fans von WoW Classic erscheint mit World of Warcraft Forever am 5. November eine neue Classic+ Variante, welche das Gefühl der Launch Ära für immer festhalten soll. In WoW Forever wird es keine Levelerhöhung über Stufe 60 hinaus geben, dafür wird die Classic+ Variante neue Geschichten mit hunderten neuen Quests erzählen sowie mit neuen Gebieten, Dungeons und Raids aufwarten.

Warcraft 3 Reforged: Forsaken Kingdom

Auch Warcraft 3, das vor 6 Jahren als Remaster neu aufgelegt wurde, hat mit Forsaken Kingdom eine neue Kampagne erhalten. Die neue Kampagne soll rund 30 Stunden Spielzeit bieten und erzählt die Geschichte wie aus Lordaeron Unterstadt wurde.

Hearthstone: Black Empire und neue Klasse

Mit dem Mönch führt Blizzard im kommenden Jahr eine neue Klasse für das Sammelkartenspiel Hearthstone ein. Die nächste Erweiterung Reign of Black Empire erscheint hingegen etwas früher, nämlich bereits am 20. Oktober. Diese bietet mit den Aberrations einen neuen Dienertyp und führt eine neue Spielmechanik ein, mit der ihr zwei Karten zu einer stärkeren zusammenführen könnt.

Heroes of the Storm: Zum neuen Leben erweckt

Um Blizzards MOBA Heroes of the Storm war es die letzten Jahre recht ruhig geworden. Die Entwickler wollen dem Battle Arena Strategiespiel aber noch diesen Monat neues Leben einhauchen und haben die aus World of Warcraft bekannte Vorbotin der Leere Xal’atath als demnächst spielbare neue Heldin angekündigt.