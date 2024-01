Apple Fitness+: Jetzt mit Klangmeditationen und Krafttraining für Besserverdienende

Apples Sport-Video-Dienst Apple Fitness+ wird am nächsten Montag um neue Funktionen ergänzt und ruft sich damit als möglicher Wegbegleiter in Erinnerung, der beim Durchsetzen guter Neujahrsvorsätze zur Hand gehen kann.

Meditieren mit „Klang“

Dies gilt vor allem für Anwenderinnen und Anwender, die sich „mehr Achtsamkeit“ auf die Vorhaben-Liste für 2024 geschrieben haben und dies unter anderem durch angeleitetes Meditieren erreichen möchten.

So wird Apple Fitness+ in der kommenden Woche die neue Meditationsart Klang in den Abodienst einführen. Apple selbst spricht dabei von „Klangmeditation zur Entspannung“ und will interessierten Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit geben, sich vor dem Fernseher beziehungsweise dem Tablet zu entspannen.

Für eine nachhaltige Erholung sollen dabei beruhigende Töne und Rhythmen sorgen, die je nach Freizeitkontingent mit Laufzeiten von 5, 10 und 20 Minuten zur Verfügung stehen. Zudem plant Apple die sieben zum Start verfügbaren Klangmeditationen im Wochenrhythmus um neue Meditationsanleitungen zu ergänzen.

Krafttraining für Besserverdiener

Ergänzt werden die Klangmeditationen um ein neues Krafttraining, das auf eine verschwindend kleine Nische abzielt: So trägt das neue Trainingsprogramm die Überschrift „Krafttraining, Core und Yoga für Golfer:innen“ und will die besserverdienenden unter den Apple Fitness+-Abonnenten für kraftvolle Schläge auf dem Golfplatz vorbereiten.

Die neuen Inhalte werden von neuen Apple-Music-Playlisten und neuen „Zeit fürs Gehen“-Hörgeschichten ergänzt.

Apple Fitness+ kostet 9,99 Euro pro Monat, Anwender, die vorab für ein ganzes Jahr bezahlen, können sich den reduzierten Jahrespreis von 79,99 Euro sichern. Zudem ist Apple Fittnes+ auch Teil des Apple One Premium-Abonnements.

Voraussetzung zur Nutzung des Sport-Video-Dienstes, mindestens ein iPhone 8 oder eine Apple Watch Series 3.