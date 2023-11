Streaming-Dienst Deezer: Neustart mit lila Herz und 100 Euro Jahrespreis

Der Musik-Streaming-Dienst Deezer hat sich kurz vor dem Winter einen neuen Anstrich verpasst und nicht nur die komplette Markenidentität neu aufgestellt, sondern führt darüber hinaus auch ein neues Logo, eine neue App und einen neuen Claim ins Feld: „Live the music“.

Neue App, neues Design, neues Logo

Persönlich werden wir von der umfangreichen Umgestaltung des Dienstes nicht abgeholt, freuen uns aber darüber, dass man bei Deezer nicht rostet, sondern weiterhin versucht, den großen Diensten wie Spotify und Apple Music die Stirn zu bieten. Zuletzt hatte der Anbieter, der nach eigenen Angaben den umfangreichsten Musikkatalog überhaupt vorhält, das Angebot ja eher unattraktiver gemacht und unter anderem seine spezialisierte Hörbuch-Anwendung eingestellt.

Laut Deezer würde das Unternehmen im Zuge der Neugestaltung nun eine mutige, frische und eigenwillige Persönlichkeit annehmen, die sich in dem auffallenden neuen visuellen Profil und dem einzigartigen lila Herz-Logo widerspiegelt. Passend zu dieser neuen Ausrichtung führe Deezer zudem eine verbesserte Benutzererfahrung und eine gänzlich neue Benutzeroberfläche für seinen Streaming-Dienst ein.

Preise bleiben unverändert

Die guten Nachrichten: An den monatlich veranschlagten Preisen in Höhe von 10,99 Euro ändert sich vorerst nichts. Nach wie vor gilt der bisherige Tarif. Wer für ein ganzes Jahr im Voraus begleicht, muss zudem nur neun statt zwölf Monate zahlen und spart mit dem Jahrespreis von 98,90 Euro pauschal 25 Prozent.

Genau wie Spotify bietet Deezer auch einen kostenlosen Zugang an, der durch Werbeeinblendungen gegenfinanziert wird. Zudem ist der Dienst in der Lage, Wiedergabelisten von Apple Music, Spotify und Co. zu importieren, verfügt über eine integrierte Musikerkennung, die mit Shazam verglichen werden kann, und bietet verlustfreies HD Audio im FLAC-Format an.