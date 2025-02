Streaming-Box von Sonos soll mehr als nur ein neues Apple TV werden

So langsam werden die Details um die bereits seit einiger Zeit diskutierte Streaming-Box von Sonos größer. Chris Welch vom Magazin The Verge konnte bereits in der Vergangenheit damit punkten, dass er über exklusive Quellen innerhalb von Sonos verfügt. Jetzt kann Welch mit einer detaillierten Beschreibung des Produkts aufwarten, das als nächste Hardware-Neuheit des Herstellers gehandelt wird.

Mit dem unter dem Codenamen „Pinewood“ entwickelten Streaming-Gerät plant Sonos den Einstieg in ein komplett neues Marktsegment. Die Box scheint mit ihrer quadratischen Form optisch ein wenig an Apple TV zu erinnern und sei etwas dicker als ein Kartenspiel.

Der Funktionsumfang von „Pinewood“ soll allerdings deutlich über das hinausgehen, was wir von aktuellen Streaming-Geräten kennen. Zwar soll auch die Sonos-Box verschiedene Streaming-Dienste wie Netflix und Disney+ in einer einheitlichen Benutzeroberfläche bündeln, zudem jedoch auch als Schaltzentrale für Unterhaltungsgeräte fungieren. Über mehrere HDMI-Eingänge können externe Geräte wie Spielkonsolen oder Blu-ray-Player direkt angeschlossen werden.

Das Gerät soll dann in der Lage sein, das Audiosignal des Fernsehers und der verbundenen Geräte drahtlos und ohne Verzögerung an die Soundbars sowie andere Audioprodukte des Unternehmens zu übertragen. Dabei scheint auch angedacht, Dolby-Atmos-Setups zu ermöglichen, die auf eine zentrale Soundbar verzichten.

Eine stabile Internetverbindung ist die Grundlage für derartige Streaming-Geräte. Aus diesem Grund sei die Möglichkeit zur Verbindung über Gigabit-Ethernet oder Wi-Fi 7 vorgesehen.

Findet Sonos in die alte Spur zurück?

So interessant all dies klingt, sei aber auch daran erinnert, dass sich Sonos ausgerechnet den im digitalen Werbegeschäft dominanten Anbieter The Trade Desk als Entwicklungspartner ausgesucht hat. Es bleibt zu hoffen, dass der Audiospezialist unter seiner neuen Leitung mehr Feingefühl zeigt als beim immer noch nicht ausgestandenen App-Fiasko im vergangenen Jahr.

Zumindest ein Teil der Sonos-Mitarbeiter hat wohl auch Bedenken hinsichtlich der Marktchancen des neuen Geräts in einem bereits stark umkämpften Segment geäußert. Mit der Markteinführung von „Pinewood“ will das Unternehmen sein Produktportfolio weiter diversifizieren und nicht zuletzt auch neue Einnahmequellen erschließen