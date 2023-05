Streaming: Apple-Shows auf Pause, Oppenheimer, Tom Clancy

Der großflächige Streik zu dem die amerikanische Fernsehautoren-Organisation „Writers Guild of America“ (WGA) zum Monatsanfang aufgerufen hat, betrifft nicht nur Late-Night-Talkshows und wiederkehrende Formate im US-Kabelfernsehen. Mit den vorübergehenden Arbeitsniederlegungen der Drehbuchschreiber, Talkshow-Redakteure und Comedy-Writer haben auch zahlreiche Streaming-Dienste und Produktionen zu kämpfen, die nicht für das konventionelle Fernsehen gedreht werden.

Jack Ryan: Finale Staffel ab 30. Juni bei Prime Video

„Severance“ stellt Produktion ein

So ist auch Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ vom Autorenstreik betroffen. Konkret mussten aktuell die Arbeiten an der zweiten Staffel von Severance eingestellt werden. Nach Angaben des Fachdienstes DEADLINE ist der Drehstopp in New York eine direkte Auswirkung des Autorenstreiks.

Mit Severance ist damit schon die zweite Apple-Produktion betroffen. Zuvor mussten bereits die Arbeiten an Maya Rudolphs Serie Loot in Las Vegas eingestellt werden.

Stranger Things, GoT, und mehr betroffen

Apple ist immerhin nicht allein von den Auswirkungen des Autorenstreiks betroffen. Unter den hochkarätigen Produktionen müssen hier vor allem die finale Staffel des Netflix-Hits „Stranger Things“, die HBO Comedy-Serie HACKS und das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ erwähnt werden. Für die Auszeit der letztgenannten Produktion hat „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin einen gesonderten Blogeintrag verfasst.

Termin für Tom Clancy

Derweil hat Prime Video den Termin für die finale Staffel der Action-Serie Tom Clancy’s Jack Ryan bekanntgegeben. Diese startet am 30. Juni bei Prime Video und legt dann immer Freitags neue Episoden vor. Das Serienfinale läuft am 14. Juli.

Trailer für Oppenheimer

Eine Woche später, am 21. Juli kommt der neuen Christopher Nolan-Film „Oppenheimer“ in die Kinos. Nun steht auch der erste Trailer für den mit Cillian Murphy besetzten IMAX-Film bereit. Nolan lieferte zuletzt Highlights wie Tenet, Dunkirk, Interstellar und Inception ab.