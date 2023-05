Unter der Überschrift „Vereinfachungen für Balkonsolaranlagen“ (PDF-Download) hat der Hauptpetent Andreas Schmitz Mitte Februar eine Petition im Petitionsportal des Bundestages eingereicht, mit dem dieser den Gesetzgeber aufforderte bürokratische Hürden abzubauen und die Installation von Balkonsolaranlagen so für alle interessierten Bürger zu erleichtern.

Die Mitzeichnungen der Petition 146290

Die Petition mit der ID 146290 wurde innerhalb von zwei Monaten über 100.000 mal gezeichnet, also doppelt so oft, wie es für das Quorum notwendig gewesen wäre. Damit sich der zuständige Petitionsausschuss in öffentlicher Sitzung mit den Forderungen auseinandersetzt hätten bereits 50.000 Mitzeichnungen ausgereicht.

Nun jedenfalls wurde die Balkon­kraft­werk-Petition erörtert, hier der Videomitschnitt, und scheint auf weitgehende Zustimmung der Bundesregierung zu treffen.

Balkon­kraft­werk-Petition: Im Video ab 1:34:00

Gesetzentwurf „unverzüglich“ in den Bundestag

So hat der parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel unterstrichen, dass die Bundesregierung daran arbeite, die Anmeldeverfahren zu vereinfachen und den Einsatz regulärer Schuko-Stecker zu ermöglichen.

Wenzel, der auf den Anfang des Monats im Bundeswirtschaftsministerium abgehaltenen PV-Gipfel verwies, gab zudem an, dass übergangsweise sogar rücklaufende Stromzähler zugelassen werden sollen – ein entsprechender Gesetzentwurf werde man dem Bundestag „unverzüglich“ vorlegen.



Andreas Schmitz hatten in seiner Petition unter anderem gefordert die Anmeldung von Balkonsolaranlagen bis 800W im Marktstammdatenregister mit „eigenen Assistenten und separate Klickwege“ massiv zu vereinfachen. Zudem sollten für Balkonsolaranlagen bis 0,8kW Ausnahmen in der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und in der Nationale Verordnung zum Nachweis von elektrotechnischen Eigenschaften von Energieanlagen (NELEV) implementiert werden.

Hier scheint es nun also recht zügig voranzugehen.