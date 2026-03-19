Streaming-Angebot: Paramount+ für 2,99 Euro pro Monat

Über Amazon kann man Paramount+ gerade für 2,99 Euro pro Monat abonnieren. Der Sonderpreis gilt für zwei Monate. Anschließend wird der reguläre Monatsbetrag von 9,99 Euro fällig.

Das Angebot bezieht sich auf das Standard-Abo von Paramount+. Hierbei handelt es sich um die bessere und werbefreie Variante des Streaming-Abonnements. Im Preis inbegriffen ist der Zugang von zwei Geräten gleichzeitig sowie die Möglichkeit, Filme und TV-Serien herunterzuladen und auch ohne Internetverbindung anzusehen.

Premium-Option nur bei Paramount direkt

Die beiden über Amazon angebotenen Abo-Varianten sind in der Bildqualität auf Full HD beschränkt. Wer direkt über Paramount+ bucht, kann zusätzlich eine Premium-Variante auswählen, bei der bei der Inhalte auch in 4K und auf bis zu vier Geräten gleichzeitig wiedergegeben werden können. Das aktuelle Sonderangebot findet sich jedoch nur bei Amazon.

Im Rahmen der Sonderaktion ist das Standard-Abonnement von Paramount+ sogar günstiger als die Variante mit Werbung. Dafür bezahlt man 5,99 Euro im Monat, kann nur mit einem Gerät streamen und verzichtet zudem auf die Möglichkeit zum Download.

Seit drei Jahren in Deutschland

Paramount+ ist seit gut drei Jahren in Deutschland abrufbar. Der Videodienst ist hierzulande Ende 2022 an den Start gegangen und konnte damals noch für 7,99 Euro im Monat gebucht werden. Im vergangenen Sommer wurde der Preis für das reguläre Abonnement auf 9,99 Euro angehoben und begleitend dazu die Variante mit Werbung sowie die Premium-Variante eingeführt.

Zu den aktuell beliebtesten Titeln bei Paramount+ zählen das Western-Drama „Marshals: A Yellowstone Story“, „The Madison“ mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell sowie die Science-Fiction-Serie „Star Trek: Starfleet Academy“. Darüber hinaus hat der Videodienst mit Inhalten wie „Tulsa King“, „NCIS“ oder „Dexter: Original Sin“ ausreichend Material im Angebot, um die zwei Aktionsmonate angemessen zu nutzen.